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Minik Eymen’in katillerine ağırlaştırılmış müebbet hapis

09.07.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bornova ilçesinde, 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın ormanlık arazideki metruk bir yapıya ait tandır çukurunda ölü bulunmasıyla ilgili tutuklu yargılanan anne Mine Durak (26) ile erkek arkadaşı Serkan Elçetin (38) hakkında karar çıktı. Mahkeme, 'nitelikli kasten öldürme' ve ‘eziyet’ suçlarından Mine Durak’a ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, Serkan Elçetin’e de ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl hapis cezası verdi.

Minik Eymen’in katillerine ağırlaştırılmış müebbet hapis

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşini 2,5 yıl önce kalp krizinden kaybeden Mine Durak'ın, oğlu Eymen Sadık Durak'a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine geçen 2019 yılı eylül ayında inceleme başlattı. Polis, uzun süre eve gelmeyen Mine Durak'ı yakınlarının evinde buldu, küçük Eymen'e ise ulaşılamadı. Polise çelişkili ifade veren Mine Durak, ardından oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü öne sürdü.

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI HALDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cansız bedenini buldu. Eymen'in cesedi, otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mine Durak ve Serkan Elçetin 'canavarca hisle öldürme' suçundan tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek dava açıldı. Davanın duruşmalarında sanıklar birbirlerini suçlarken, savcı minik Eymen'in annesi ile erkek arkadaşı hakkındaki mütalaasında 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli eziyet' suçundan da 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, sanıkların 'zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan ise beraatlerini istedi.

"SERKAN'I TANIDIĞIMA VE BU SUÇLARDAN ÖTÜRÜ BURADA OLDUĞUMA PİŞMANIM"

Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanıklar Serkan Elçetin ve Mine Durak, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada her iki tarafın avukatları, davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği’nin avukatları da hazır bulundu. Karardan önce söz alan müşteki avukatları, sanıkların 'zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan da ceza almasını talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatini istedi.

Mahkeme başkanının söz verdiği Mine Durak pişman olduğunu belirterek, "Serkan’ı tanıdığıma ve bu suçlardan ötürü karşınızda olduğum için pişmanım" dedi.

Sanık Serkan Elçetin ise “Suçlamaların yanlış olduğunu önceki savunmalarımda belirttim. Mahkemenizden haklı tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Sanıkların savunmalarının ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, 'nitelikli kasten öldürme' ve ‘eziyet’ suçlarından Mine Durak’ı ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, aynı suçlardan Elçetin’i de ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl hapis cezasına çarptırdı, indirim uygulamadı. Heyet ayrıca, Eymen’in cesedinin çürümesinden dolayı cinsel istismar bulgusuna rastlanılmadığı gerekçesiyle sanıkların cinsel istismar suçundan beraatlerine karar verdi.

"SİZLERİ BU ÇOCUKLARA ŞİKAYET EDİYORUZ"

Duruşmanın ardından Saadet Öğretmen Çocuk İstismar ile Mücadele Derneği Genel Başkanı Saadet Özkan, istismarcılarla mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Özkan, "İki sapkın tarafından katledilen Eymen çocuk için bugün burada adalet nöbetimizi tuttuk. İki istismarcı ve katil ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Eymen bugün mahkeme salonunda bizi yukarıdan izliyordu. O çocuğa acımadılar ve cansız bedenini servis aracında dolaştırdılar. Katiller hak ettiği yerde çürüsün. Çocukların huzurunu kaçıran alçak istismarcılarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Elmalı’da da Van’da da Erzurum’da da yurdumuzun her yerinde mücadele devam edeceğiz. 13’üncü yargı paketinde somut delil diye tutturdunuz. Hiçbir vekil oraya gidip çocuklar için konuşmadı. Sizleri bu çocuklara şikayet ediyoruz. Aramızda olmayanlara da şikayet ediyoruz. Kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi. (DHA)

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cinayet İzmir
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