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Minik Eymen’in cansız bedeni bu çukurda bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 17:06 | Son Güncelleme

İzmir’de annesi ve sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen 5 yaşındaki minik Eymen’in cansız bedeninin bırakıldığı, kullanılmayan tandır çukuru görüntülenirken, çukurun bulunduğu harabenin tam önündeki güvenlik kamerası dikkat çekti.İzmir’in Buca ilçesinde 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak’ın dövülerek öldürüldükten sonra cesedinin tandırdan çıkmasının yankıları sürerken, vahşi cinayeti işledikleri iddia edilen anne Mine Durak ve sevgilisi Serkan Elçetin’in minik çocuğun cansız bedenini bıraktıkları tandır çukuru İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi.“Kasten tasarlayarak öldürme” suçundan tutuklanan Serkan Elçetin ve Mine Durak’ın öldürdüğü iddia edilen minik Eymen’in cansız bedeni, İzmir’in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar’da kırsal bir alanda bulunan harabe evin bahçesindeki tandır çukurunda bulunmuştu.

Minik Eymen’in cansız bedeni bu çukurda bulundu

İzmir’de annesi ve sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen 5 yaşındaki minik Eymen’in cansız bedeninin bırakıldığı, kullanılmayan tandır çukuru görüntülenirken, çukurun bulunduğu harabenin tam önündeki güvenlik kamerası dikkat çekti.
İzmir’in Buca ilçesinde 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak’ın dövülerek öldürüldükten sonra cesedinin tandırdan çıkmasının yankıları sürerken, vahşi cinayeti işledikleri iddia edilen anne Mine Durak ve sevgilisi Serkan Elçetin’in minik çocuğun cansız bedenini bıraktıkları tandır çukuru İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi.
“Kasten tasarlayarak öldürme” suçundan tutuklanan Serkan Elçetin ve Mine Durak’ın öldürdüğü iddia edilen minik Eymen’in cansız bedeni, İzmir’in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar’da kırsal bir alanda bulunan harabe evin bahçesindeki tandır çukurunda bulunmuştu. Evin arka kısmında bulunan ve uzun süredir kullanılmadığı anlaşılan tandır çukurunda kan lekeleri olduğu görüldü.

Evin önünde güvenlik kamerası var
Öte yandan, harabe evin önünde bulunan güvenlik kamerası dikkat çekti. “Bu çevrede 7/24 kameralarla denetim yapılmaktadır” yazılı bir levhanın üzerinde bulunan güvenlik kamerasının çalışıp çalışmadığı ise bilinmiyor.

Minik Eymen’in cansız bedeni bu çukurda bulundu

Minik Eymen’in cansız bedeni bu çukurda bulundu

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