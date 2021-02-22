HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Minik Kerim’den acı haber...Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Minik Kerim’den acı haber...Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

22.02.2021 00:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Bağlantı yolu Haramidere mevkiinde yola çıkan köpeği kurtarmak isterken araba çarpan 8 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, saat 15.30 sıralarında Haramidere TEM Bağlantı yolu mevkiinde meydana geldi.

TEM Bağlantı yolu Haramidere mevkiinde yola çıkan köpeği kurtarmak isterken araba çarpan 8 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 15.30 sıralarında Haramidere TEM Bağlantı yolu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 8 yaşındaki Kerim Doğan, TEM Bağlantı yolu üzerinde köpeğin yola çıktığını görmesi üzerine yola fırladı. Bu sırada yolda seyir halinde olan bir sürücü, yola çıkan çocuğa çarparak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır şekilde yaralanan Doğan’ı hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Kerim Doğan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin çocuğa çarpıp kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alınmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Türkiye, Somali'deki seçim sürecine ilişkin olumsuz gelişmelerden endişeliTürkiye, Somali'deki seçim sürecine ilişkin olumsuz gelişmelerden endişeli
Outlook hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Outlook hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Bir ili değiştirecek proje: Binlerce kişi iş yeri sahibi olacak

Bir ili değiştirecek proje: Binlerce kişi iş yeri sahibi olacak

AK Parti'den CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

AK Parti'den CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

21 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

21 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Avustralya’da aşı karşıtları sokaklara döküldü

Avustralya’da aşı karşıtları sokaklara döküldü

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Diğer Haberler

Beyoğlu'nda taksinin çarptığı yaya ağır yaralandı

Beyoğlu'nda feci kaza: Ağır yaralandı

Osman Nuri Kabaktepe kimdir?

Osman Nuri Kabaktepe kimdir?

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 215 bin lira dolandırdılar

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 215 bin lira dolandırdılar

Türkiye, Somali'deki seçim sürecine ilişkin olumsuz gelişmelerden endişeli

Türkiye, Somali'deki seçim sürecine ilişkin olumsuz gelişmelerden endişeli

Tekirdağ'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'da feci kaza!

Vahşette kahreden detay! Ailenin katil zanlısı ile çekildiği fotoğraf ortaya çıktı

Aile katliamında kahreden detay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.