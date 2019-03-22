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Minik mehteranlar külliyede konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 22:09 | Son Güncelleme

Minik mehteranlar külliyede konser verdi

EDİRNE (AA) - Edirne'de ilkokul öğrencilerinden oluşan mehter takımı, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde Osmanlı marşlarını seslendirdi.

Meriç İlkokulu öğrencilerinden oluşan mehter takımı, tarihi mekanda mehter marşlarını seslendirdi. Osmanlı dönemi kıyafetleriyle yer alan mankenler de konsere renk kattı.

Konsere gelenler, ilgiyle izledikleri minik mehteranları cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

Okulun müdürü Azize Turan, burada yaptığı konuşmada, devamsızlık yapan öğrencilerin devamsızlığını bitirmek için mehteran takımını kurduklarını belirterek, "Mehteran takımının ardından öğrencilerimizin devamsızlıkları sona erdi. Buna katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Mehteran takımının ardından şef Bülent Örs yönetimindeki Trakya Üniversitesi Türk Müziği Korosu sahne aldı. Koro, sevilen Türk müziği eserlerini seslendirdi.

Konsere, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Cumhur İttifakı'nın Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Müdürü ve Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Akıncı, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve müzikseverler katıldı.

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