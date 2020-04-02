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  4. Minik Muhammed'in sağlık görevlisi annesine 'Ne olur gel' ısrarı duygulandırdı

Minik Muhammed'in sağlık görevlisi annesine 'Ne olur gel' ısrarı duygulandırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2020 13:43 | Son Güncelleme

Kovid-19 salgını nedeniyle hastanede çalışan annesi Şeyma Sincar ile özlediği için telefonda görüntülü görüşen Muhammed Çelebi Sincar'ın "Ne olur gel" diye ısrar etmesi yüreklere dokundu.

Türkiye'de Kovid-19 salgını sebebiyle yoğun çalışan sağlıkçılar, aileleri ile çoğu zaman yeterince görüşemiyor. İstanbul Fatih'te yaşayan Ramazan ve Şeyma Sincar çiftinin oğulları Muhammed Çelebi ise sağlıkçı annesini özlediği için görüntülü olarak telefonla görüşüyor.

Annesi hastanede çalışan minik Muhammed, evde bütün zamanını felçli olan babası ile geçiriyor. Tekerlekli sandalyede çocuklarına bakan baba, sık sık eşini görüntülü arayarak müsait olduğunda oğlu ile görüştürmeye çalışıyor.

"NE OLUR GEL"

Annesi ile telefonda konuşurken "Neden maske taktın?" diye soran Muhammed'in "Ne olur gel" demesi duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Annesi ise "Merak etme akşam geleceğim" diyerek oğlunun ısrarına karşılık verdi. Telefon görüşmesinin sonunda minik Muhammed ile babası tüm sağlık çalışanları için dua etti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kovid-19 Covid-19 koronavirüs

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