Minik öğrencilere Kınık’ta çömlekçilik eğitimi

Eskişehir’de eğitim gören minik öğrenciler Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı toprağın sanata dönüştüğü Kınık Köyü’ne gelerek çömlek yapımını öğrendi.
Eskişehir Yeni Yol Okulları Seramik Öğretmeni Merve Yörükçü’nün hazırlığı bir proje kapsamında okulun öğrencileri toprağın sanata dönüştüğü Kınık Köyü’ne gelerek, çömlek yapımını öğrenerek, merak ettikleri sorulara cevap buldular. Kendilere çok yakın ilgi gösteren köylere teşekkür eden Seramik Öğretmeni Merve Yörükçü, "Öğrencilerimize çömlekçiliği tanıma fırsatı veren çömlekçi ustalarımıza ve Kınık Köyü’nün misafirperverliğine teşekkür ediyorum" dedi.
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