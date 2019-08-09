HABER

Miniklerin sosyal sorumluluk projesi müzik sınıfına dönüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 11:25 | Son Güncelleme

Musikişinas ve devlet adamı İzzettin Hümayi Elçioğlu'nun çocuk şarkılarını sosyal sorumluluk projesi kapsamında seslendirerek bir albüm ve kitap oluşturan NUN Müzik Topluluğu, CD'nin satışından elde edilecek gelirle Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Sarıkum İlkokulu ve Anadolu'nun farklı bölgelerindeki okullara müzik sınıfı yaptırmayı hedefliyor - NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak: - "Bizler için İzzettin Hümayi Bey gibi musikimizin unutulmaz üstatlarından birini yeni nesillerle tanıştıracak olmak çok önemli. Projelerimizin aynı hız ve kararlılıkta devam edeceğinin müjdesini de paylaşmak istiyorum"

İSTANBUL (AA) - NUN Okulları Müzik Topluluğu'nun geçen ay konserini vererek tanıttığı İzzettin Hümayi Bey'in çocuk şarkıları, sosyal sorumluluk projesine dönüştü.

NUN Eğitim ve Kültür Vakfından yapılan açıklamaya göre, Osmanlı'nın son döneminde yetişmiş ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında da müzik ve devlet adamlığını sürdürmüş İzzettin Hümayi Bey'in çocuk şarkıları, uzun yılların ardından ilk kez müzikseverlerle buluştu.

Albümde, İzzettin Hümayi Elçioğlu'nun bestelediği 16 çocuk şarkısını seslendiren NUN İlkokulu öğrencilerinden oluşan NUN Müzik Topluluğu, tozlu raflar arasına sıkışmış eserleri dinleyicilerin beğenisine sundu.

Müzikseverler kitapta, birbirinden güzel şarkıların yanı sıra eserlerin güftelerine ve notalarına ulaşma imkanı bulacak.

İzzettin Hümayi Bey'in Çocuk Şarkıları Kitabı ve CD'sinin satışından elde edilecek gelirle Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Sarıkum İlkokulu ile Anadolu'nun farklı bölgelerindeki okullara müzik sınıfı yapılacak.

- "Musikimizin üstadını yeni nesillerle tanıştırmak çok önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, CD ve kitapçık çalışmasının, Türk kültürüne ait makamları, usulleri (ritimleri) ve manaları içeren, kesinlikle uyarlama olmayan zengin bir musiki külliyatının kapılarını bugüne aralayan projenin ilk ürünü olduğunu belirtti.

Resmi ve özel nota arşivlerinin taranması sonucu yalnızca çocuklar için hazırlanmış yaklaşık 600 Türk müziği beste çalışmasının tespit edildiğini aktaran Albayrak, "Bizler için İzzettin Hümayi Bey gibi musikimizin unutulmaz üstatlarından birini yeni nesillerle tanıştıracak olmak çok önemli. Projelerimizin aynı hız ve kararlılıkta devam edeceğinin müjdesini de paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Albayrak, eğitimin kültür ile iç içe geçen ve harmanlanan bir süreç olduğuna inandıklarını ifade ederek, bu tür projelerin çoğalması için öğrencilerin hayata geçirdikleri projeyi yürekten desteklediklerini dile getirdi.

Müzikseverler, İzzettin Hümayi Bey'in Çocuk Şarkıları Kitabı ve CD'sini D&R mağazalarından satın alabilecek.

- İzzettin Hümayi Bey kimdir?

Fatih Nişanca Mahallesi'nde dünyaya gelen İzzettin Hümayi Elçioğlu'nun babası aynı semtteki Bülbülcüzade Tekkesi şeyhlerinden Hafız Ahmed Şemseddin, annesi ise Kamer Hanım'dır.

İlk öğreniminden sonra girdiği Hırka-i Şerif'teki Atay Rüşdiyesi'ni bitirerek Çemberlitaş İdadisi'nde tahsiline devam eden Elçioğlu, mezun olduktan sonra Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi'nde göreve başladı, bu arada Adliye Nezareti'nde de çalıştı. Elçioğlu, 20 yıl kadar Babıali'de görev yaptıktan sonra muallimlik mesleğine geçti.

Uzun yıllar Üsküdar, Kabataş, Davutpaşa ve Gelenbevi liseleriyle diğer bazı orta öğretim kurumlarında çalıştıktan sonra 16. İlk Mektep musiki muallimiyken emekliye ayrılan Elçioğlu, 3 Ekim 1950'de Fatih'te vefat etti, cenazesi Edirnekapı surları dışındaki mezarlığa defnedildi.

PARTNER Ünlü oyuncu photoshopu fazla kaçırdı! Ünlü oyuncu photoshopu fazla kaçırdı!
İzmir'in turistik bölgelerinde bayram denetimleriİzmir'in turistik bölgelerinde bayram denetimleri
- İstanbul polisinden sikke operasyonu- İstanbul polisinden sikke operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İzzettin Hümayi Bey'in Çocuk Şarkıları Kitabı ve CD'si Minik öğrenciler müzik sınıfı NUN Eğitim ve Kültür Vakfı NUN Okulları Müzik Topluluğu sosyal sorumluluk projesi

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Üstün hayatını kaybetti

AK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybetti

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 912 adet sikke ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 912 adet sikke ele geçirildi

Denizli'de film gibi olay! Deprem sonrası ihbara giden itfaiye eri şaşkına döndü

Deprem sonrası ihbara giden itfaiye eri şaşkına döndü

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Trafikte son durum! Kurban Bayramı tatili için bugün yola çıkacaklar dikkat

Bugün yola çıkacaklar dikkat!

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.