Miniklerin sosyal sorumluluk projesi müzik sınıfına dönüşecek

İSTANBUL (AA) - NUN Okulları Müzik Topluluğu'nun geçen ay konserini vererek tanıttığı İzzettin Hümayi Bey'in çocuk şarkıları, sosyal sorumluluk projesine dönüştü. NUN Eğitim ve Kültür Vakfından yapılan açıklamaya göre, Osmanlı'nın son döneminde yetişmiş ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında da müzik ve devlet adamlığını sürdürmüş İzzettin Hümayi Bey'in çocuk şarkıları, uzun yılların ardından ilk kez müzikseverlerle buluştu. Albümde, İzzettin Hümayi Elçioğlu'nun bestelediği 16 çocuk şarkısını seslendiren NUN İlkokulu öğrencilerinden oluşan NUN Müzik Topluluğu, tozlu raflar arasına sıkışmış eserleri dinleyicilerin beğenisine sundu. Müzikseverler kitapta, birbirinden güzel şarkıların yanı sıra eserlerin güftelerine ve notalarına ulaşma imkanı bulacak. İzzettin Hümayi Bey'in Çocuk Şarkıları Kitabı ve CD'sinin satışından elde edilecek gelirle Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Sarıkum İlkokulu ile Anadolu'nun farklı bölgelerindeki okullara müzik sınıfı yapılacak. - "Musikimizin üstadını yeni nesillerle tanıştırmak çok önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, CD ve kitapçık çalışmasının, Türk kültürüne ait makamları, usulleri (ritimleri) ve manaları içeren, kesinlikle uyarlama olmayan zengin bir musiki külliyatının kapılarını bugüne aralayan projenin ilk ürünü olduğunu belirtti. Resmi ve özel nota arşivlerinin taranması sonucu yalnızca çocuklar için hazırlanmış yaklaşık 600 Türk müziği beste çalışmasının tespit edildiğini aktaran Albayrak, "Bizler için İzzettin Hümayi Bey gibi musikimizin unutulmaz üstatlarından birini yeni nesillerle tanıştıracak olmak çok önemli. Projelerimizin aynı hız ve kararlılıkta devam edeceğinin müjdesini de paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı. Albayrak, eğitimin kültür ile iç içe geçen ve harmanlanan bir süreç olduğuna inandıklarını ifade ederek, bu tür projelerin çoğalması için öğrencilerin hayata geçirdikleri projeyi yürekten desteklediklerini dile getirdi. Müzikseverler, İzzettin Hümayi Bey'in Çocuk Şarkıları Kitabı ve CD'sini D&R mağazalarından satın alabilecek.