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"‘Minimal İnvaziv’ yöntemiyle omurga tümörleri tedavi edilebilecek"

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.05.2019 11:07 | Son Güncelleme

Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı Doç.

Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı Doç. Dr. Eren Erdem, minimal invaziv yöntemiyle vücutta bulunan tümörleri ısıtarak veya dondurarak ortadan kaldırılmasının mümkün olabildiğini söyledi.

İstanbul Cerrahi Hastanesi Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı Doç. Dr. Eren Erdem, ‘omurga tümörlerinde girişimsel yöntemler’ konu başlığıyla onkolog, omurga cerrahları ve radyologlar için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Düzenlenen toplantıda açık ameliyat yapmadan tümörlerin nasıl tedavi edileceği hakkında bilgi veren Erdem, omurga tümörlerinde kullanılan yöntemleri anlattı.

"Klasik tedavi olan radyasyon (ışın) yeterli olamayabiliyor"
Düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı Doç. Dr. Eren Erdem, açık ameliyat yapmadan tümörlerin tedavi edebileceği yöntemlerinden de bahsetti. Bu yöntemlerde kullanılan teknikleri gösterip, hastaları bu konularda aydınlattıklarını aktaran Erdem, "Kanser hastalıkları çoğunlukla vücudumuzda başka yerlere sıçramaktadır. Bunu en çok akciğer ve karaciğer kanserlerinde görüyoruz. Üçüncü olarak da kemiklerde görülmektedir. Kemiklerde de en çok yüzde 70 omurgada görülmektedir. Hastalarda bu durum ağrıyla ortaya çıkmaktadır. Klasik tedavi radyasyon diğer adıyla ışın tedavisi birçok hastada ağrı kontrolü için tek başına yeterli olmamakta ve etkisini göstermesi için belirli bir süre gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

"Omurga hastaları Minimal İnvaziv denilen yöntemlerle tedavi edilebilecek"
Omurga hastalarının minimal invaziv denilen yöntemlerle tedavi edildiğini belirten Erdem, "Deriden kalın bir iğneyle girilerek vücutta bulunan tümörleri ısıtarak veya dondurarak ortadan kaldırması mümkün olabilmektedir. Bu yöntemle ağrıyı geçirmekte mümkün olmaktadır. Bu yöntemin en güzel tarafı ise radyasyon ve kemoterapiyle beraber kullanılması durumunda etkisinin çok daha fazla olmasıdır. Bu şekilde hastaları çok kısa bir sürede ağrılarından kurtarmamız mümkün olmaktadır" açıklamalarında bulundu.

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