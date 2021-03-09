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Miraç Gecesi 12 rekat namaz nasıl kılınır? İşte Miraç Gecesinde yapılacaklar!

09.03.2021 11:16 | Son Güncelleme:
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Miraç Gecesi 12 rekat namaz nasıl kılınır? İşte Miraç Gecesinde yapılacaklar!

Mübarek üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları, Müslümanlar için önemli ibadet ayları arasında yer alıyor. Recep ayının son günlerine girdiğimiz şu günlerde, Miraç Kandili vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. “Miraç gecesi 12 rekat namaz nasıl kılınır?” sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki Miraç gecesinde namaz nasıl kılınır? Miraç gecesi 12 rekat namaz nasıl kılınır? İşte Miraç gecesi yapılacaklar…

Müslümanlar için önemli ibadet günleri arasında bulunan Miraç Kandili hakkında birçok Müslüman araştırma yapıyor. 10 Mart 2021’de ihya edilecek Miraç Gecesinde neler yapılır? Miraç Gecesinde 12 rekat namaz nasıl kılınır? Miraç Gecesinde neler yapılmalı?

MİRAÇ NAMAZI NASIL KILINIR?

Miraç Kandili gündüzünde 4 rekat gecesinde ise 12 rekat kılınan bir namaz vardır. Miraç Kandilinin gündüzünde, öğlen namazını kıldıktan sonra dört rekat namaz kılınır. Bu namazın birinci rekatında Fatiha’ dan sonra bir kere Felak suresi, ikinci rekattan sonra bir kere Nas suresi, üçüncü rekatta üç kere Kadir suresi, dördüncü rekatta ise elli kere İhlas suresi okunur.

Miraç Gecesinden sonraki gün mümkünse oruçlu olunmalıdır. O gün öğle ile ikindi arasında 4 rekat Miraç namazı kılınır. Bu namaz her rekatta Fatiha’dan sonra 5 ayete’l Kursi, 5 Kafirun suresi, 5 Felak suresi, 5 Nas suresi okunarak kılınır.

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MİRAÇ GECESİ 12 REKAT NAMAZ NASIL KILINIR?

Miraç Kandili gecesinde 12 rekatlık nafile hacet namazı kılınması önerilir. Nafile Hacet namazını Ayetel Kürsi ile kılabileceğiniz gibi; Kadir Suresi ile de kılabilirsiniz. Miraç Kandili gecesi kılınacak olan kandil namazının özel bir saati yoktur. Miraç namazını yatsı namazından imsak vaktine kadar herhangi bir saatte kılabilirsiniz.
Miraç gecesinde kılınacak olan namaz 12 rekat Hacet veya tesbih namazıdır. Miraç gecesi nafile hacet namazının kılınışı iki rekatta bir selam vererek olur.

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HACET NAMAZININ AYETEL KÜRSİ İLE KILINIŞI
Hacet namazı 1. rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî
Hacet namazı 2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
Hacet namazı 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü +salli +barik
Hacet namazı 3. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
Hacet namazı 4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik +Rabbenâ duaları okunur.

Namazdan sonra ise;
-4 Fatiha-i Şerife
-100 defa “SubhanAllahi ve’l-hamdü lillahi vela ilahe illahlahü vAllahü ekber. Vela havle vela guvvete illa billahi’l-aliyyil-aziym”
-100 istiğfar-ı şerife
-100 salavat-ı şerife okunup dua edilir.

KADİR SURESİYLE HACET NAMAZI KILINIŞI

  1. rekatta: 1 Fatiha, 3 kadir suresi ve İhlas suresi okunur
  2. rekatta: 1 Fatiha, 3 İhlas suresi
  3. rekatta : 1 Fatiha 3 Kadir suresi
  4. rekatta : 1 Fatiha 3 ihlası şerif okunur.

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Miraç kandili

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