Miraç Kandili imsak ve iftar saati ne zaman? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? Miraç Kandili İstanbul, Ankara, İzmir imsak vakitleri!

27 Şubat Pazar gününde Miraç Kandili iftar vakitleri merak ediliyor. Önceki gece kandil sebebiyle oruç tutmak için sahura kalkan vatandaşlar, akşam oruçlarını açacağı vakti sorguluyor. Peki Miraç Kandili imsak ve iftar saati ne zaman?

MİRAÇ KANDİLİ İMSAK VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 27 Şubat Pazar Miraç Kandili iftar vakitlerini yayımlandı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar da açılmış olacak.

İstanbul iftar vakti: 18:59

Ankara iftar vakti: 18:44

İzmir iftar vakti: 19:09

Bursa iftar vakti: 18:59

Gaziantep iftar vakti: 18:29

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MİRAÇ KANDİLİNDE NE ZAMAN ORUÇ TUTULUR?

Kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir. Dolayısıyla hem 27 Şubat'ta hem de 28 Şubat'ta oruç tutmak isteyenler ibadetini bu iki gün boyunca yerine getirebilir.

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Dini kaynaklara göre Miraç Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamakta ancak Receb ayının 27. günü olan Miraç Kandili'nde müminler bu günün gündüzünde oruç tutmuş, gecesini çeşitli ibadetler ve dua ile beraber geçirmiştir. Miraç gecesine özel bir ibadet bulunmamaktadır. Fakat bu mübarek gecenin gündüzünde oruçlu olmanın, Allah katında çok kıymetli olduğu pek çok İslam alimleri tarafından söylenmektedir.

