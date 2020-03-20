Miraç Kandili mesajları 2020: Kısa, resimli, uzun ve orijinal kandil mesajları

2020 yılında üç aylara girmemizle birlikte ikinci önemli dini güne geldik. 21 Mart akşamı yani Miraç kandilinde Türkiye'nin dört bir yanında dualar okunacak ve bu sefer koronavirüs önlemleri nedeniyle cemaat ile değil evde namaz kılınacak. Miraç mucizesinin idrak edileceği bu günde sevdiklerimize kandil dileklerimizi onları korumak için yüzyüze değil bu sefer uzaktan göndermeliyiz. Bu yüzden sizler için orijinal KAndil mesajları hazırladık ayrıca kısa kandil mesajları, uzun kandil mesajları ve resimli kandil mesajları başlıkları altında bir derleme hazıraldık.

Miraç Kandili mesajları ile yakınlarınıza sağlık esenlik dileklerinizi, dualarınızı, bu kandilin manevi önemini ve anlamını akrarabilirsiniz.

ORİJİNAL KANDİL MESAJLARI

Bu Miraç kandili mesajları siz okuyucularımız için orijinal olarak hazırlanmıştır. Bu kısa ama öze kandil mesajları ile yakınlarınızı mutlu edebilirsiniz.