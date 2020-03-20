Miraç Kandili mesajları 2020: Kısa, resimli, uzun ve orijinal kandil mesajları

2020 yılında üç aylara girmemizle birlikte ikinci önemli dini güne geldik. 21 Mart akşamı yani Miraç kandilinde Türkiye'nin dört bir yanında dualar okunacak ve bu sefer koronavirüs önlemleri nedeniyle cemaat ile değil evde namaz kılınacak. Miraç mucizesinin idrak edileceği bu günde sevdiklerimize kandil dileklerimizi onları korumak için yüzyüze değil bu sefer uzaktan göndermeliyiz. Bu yüzden sizler için orijinal KAndil mesajları hazırladık ayrıca kısa kandil mesajları, uzun kandil mesajları ve resimli kandil mesajları başlıkları altında bir derleme hazıraldık.
Miraç Kandili mesajları ile yakınlarınıza sağlık esenlik dileklerinizi, dualarınızı, bu kandilin manevi önemini ve anlamını akrarabilirsiniz.
Bu Miraç kandili mesajları siz okuyucularımız için orijinal olarak hazırlanmıştır. Bu kısa ama öze kandil mesajları ile yakınlarınızı mutlu edebilirsiniz.
Yakınlık mekanla veya zamanla ilgili değildir. Ellerini göğe açıp da dua ederken aklına gelenler gerçekten sana yakın olanlardır. Miraç kandiliniz mübarek olsun.
Dualarınız kabul olsun, işleriniz rast gitsin, saadetiniz daim; kandiliniz kutlu olsun.
Bu hayırlı ve mübarek gecede yüreklerimiz ibadetle dolsun, gönüllerimiz bir olsun.. Hayırlı kandiller!
Mübarek üç aylar hayırlara vesile olsun.. Tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle. Hayırlı kandiller.
Allah’ım, bozgunculuktan, nifaktan ve kötü ahlâktan sana sığınırım. (Hadis) Miraç kandiliniz hayırlı olsun!
Hayatın keşmekeşi içinde ayrı düşsek de dostlarımız hep yüreğimizdedir. Bir gün gene yollarımız kesişir kaldığımız yerden devam ederiz. Kandiliniz mübarek olsun.
Allahım mümin kullarını şefkatinden ve merhametinden mahrum bırakma amin. Miraç kandilimiz mübarek olsun.
Ölümün bil ayıramayacağı gönüller vardır. Mesafeler uzamışsa aramızda ne olacak, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.
Miraç kandilin mübarek olsun. Cenab-ı Hak sana, sevdiklerinle ve yakınlarınla beraber sağlıklı, mutlu mesut ve huzurlu bir yaşam bahşetsin.
Bu mübarek Miraç kandilinde ellerini semaya, gönlünü Hakk'a aç, günahların için tevbe et. Hayırlı kandiller.
Bu mübarek gecenin ülkemize, İslam âlemi ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…
Miraç Kandilinin İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olması dileğiyle, kandiliniz mübarek, dualarınız mübarek olsun.
Ya Rabbim Sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri bu mübarek Miraç kandili hatırına Affı Mağfiret eyle. (Amin) Hayırlı Kandiller.
Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.
Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Regaip kandiliniz mübarek olsun.
Allah"ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. Hayırlı kandiller!
Bazen yenik düştük zamana, esiri olduk anlamsız koşturmaların ve fakat adını yüreğimize yazdığımız dostlarımızı hiç unutmadık. Kandiliniz mübarek olsun.
Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.
Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca gün var, ama bugün başka, Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller..
En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukarın avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı nice mutlu kandillere….
Miraç kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.
Yakınlarınıza ileteceğinzi kandil mesajının zengin ve ve içerik olarak daha bol olmasını isteyenler için uzun kandil mesajları da derledik.
Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çalışıp, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz kılan, her gün oruç tutan, meydan-I gazada cihad eden gibi Allah yanında rütbesi vardır.
Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir hayat nasip etsin. Miraç kandilin mübarek olsun…
Güneş geçer gece gelir. Yaşam biter, ölüm gelir. Unutulduğunu sansa da insan, her önemli günde akla ilk yürekten sevilenler gelir. Yüzünde nur, aklında ilim, kalbinde Allah, La ilahe illallah. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah(c.c) affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun?
Hayır işler, insanı kötü ölümden korur. Gizli sadaka, Allah"ın gazabını giderir. Sıla-i rahim akrabalara iyilikte bulunmak, ömrü uzatır. Bütün hayırlı işler bir çeşit sadakadır. Dünyada hayır ehli olan kimseler, ahirette de hayır ehlidirler. Dünyada münker kötü iş ehli olan kimseler, ahirette de münker ehlidirler. Cennete herkesten önce girecek olan maruf ehli kimselerdir.
Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız Askınız kadar mutlu, Askınız Miraç kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.
Zengin; çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir. Kalb zenginliğinden mahrum olan kimse, ne kadar geniş servete sahib olursa olsun yine fakirdir. Tamaı ve hırsı sebebiyle de halk nazarında hakirdir. Kalbi zengin olan kimse de ne kadar fakir olsa herkesin nazarında muhteremdir.
Allah(c.c)’ın daveti üzerine peygamberiz bir gece melekler tarafından mekkeden kudüse götürülmüştür. Burada cebrail ile birlikte bütün gökleri aşarak ”sidretül münteha” denilen makama yükselmiş ve Allah(c.c) ile görüşmüştür. Bu yolculuğun Mekke'den Kudüs'e kadar olan bölümüne isra Kudüs'ten Allah(c.c) ile görüşmesine kadar ise Mirac denir. Bu görüşmede pegamber efendimize ümmet’i için vakit namaz ve Mirac hediye edilmiştir. Hayırlı Kandiller!
Allah(c.c)’ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Miraç Kandili’nde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza çekidüzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz. Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!
Görselliğe büyük önem verilen sosyal platformlarda pek çok kişi böyle özel günlerde resimli mesajları paylaşmayı tercih ediyor. Biz de Mynet olarak okuyucularımız için en güzel resimli Miraç kandili mesajlarını topladık.