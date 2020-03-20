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Miraç kandili orucu için sahura kalkacaklara imsak vakitleri: 21 Mart 2020 İmsakiye

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 14:25 | Son Güncelleme

21 Mart gecesi üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili idrak edilecek. Miraç Kandili ibadetlerinden biri olarak kimileri kandilin gündüzü oruç tutacaklar. Bu yüzden sahur saat kaçta merak ediliyor. İşte 20 Mart’ı 21 Mart’a bağlayan sabaha karşı sahura kalkacaklar için imsak vakitleri...

Miraç kandili orucu için sahura kalkacaklara imsak vakitleri: 21 Mart 2020 İmsakiye

Miraç Kandili vakti geldi. 21 Mart gecesi üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili ibadetlerle idrak edilecek. Koronavirüs önlemleri nedeniyle camilerde toplu namaz kılınmayacak. Bunun yerine başka ibadetler yapılabilir ki oruç da bunlardan biri. Miraç Kandili gündüzü ve ertesi günü oruç tutacaklar 21 Mart sahur vaktini merak ediyor.

21 MART İMSAK VAKİTLERİ VE SAHUR SAATİ

Miraç Kandili gündüzü oruç tutmak için 20 Mart gecesi saatinizi 21 Mart imsak vaktine göre ayarlamayı unutmayın. Sahur yaparak orucunuzu daha sağlıklı bir şekilde tutabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz Mynet namaz vakitleri sayfasından İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için imsak vakti, sahur vakti saat kaçta öğrenebilirsiniz.

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MİRAÇ KANDİLİ'NDE CAMİLER AÇIK OLACAK MI?

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre koronavirüs önlemleri kapsamında camiler Miraç Kandili vakti kapalı olacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla müftülüklere gönderilen yazıda, insanın can güvenliğini sağlamanın İslam'ın ana gayelerinden biri olduğu belirtildi.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE NASIL İBADET EDİLİR?

Miraç Kandili, beş vakit namazın farz olduğu gece olması sebebiyle ayrı bir öneme sahiptir. Kaza namazları ve nafile namazlar ile geceyi değerlendirmek mümkün.

Miraç Kandili'nde oruç hangi gün tutulması sorusu her zaman sorulmaktadır. Kandil gecesi, o günün akşam namazı ile başladığı için oruç, ertesin gün tutulmalıdır. Ama Öncesinde ve sonrasında birer gün oruç tutulabilir. Miraç Kandili'ni şunları yaparak değerlendirebiliriz.

  • Kur'ân-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli,
  • Peygamber efendimize (SAS) salât ü selâmlar getirilmeli
  • Kaza, nafile namazları kılınmalı
  • Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli
  • Müminlerle helalleşilmeli
  • Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı
  • Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli
  • Miraç kandilinin gündüzünde mümkünse oruç tutulmalı
  • Yakınlarımızın, sevdiklerimizin Miraç kandili kutlanmalı, mümkünse şu günlerde yüz yüze değil sadece kandil mesajları ile...
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Miraç Kandili sahur vakti imsak vakti İmsakiye

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