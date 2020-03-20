Miraç kandili orucu için sahura kalkacaklara imsak vakitleri: 21 Mart 2020 İmsakiye

Miraç Kandili vakti geldi. 21 Mart gecesi üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili ibadetlerle idrak edilecek. Koronavirüs önlemleri nedeniyle camilerde toplu namaz kılınmayacak. Bunun yerine başka ibadetler yapılabilir ki oruç da bunlardan biri. Miraç Kandili gündüzü ve ertesi günü oruç tutacaklar 21 Mart sahur vaktini merak ediyor.

21 MART İMSAK VAKİTLERİ VE SAHUR SAATİ

Miraç Kandili gündüzü oruç tutmak için 20 Mart gecesi saatinizi 21 Mart imsak vaktine göre ayarlamayı unutmayın. Sahur yaparak orucunuzu daha sağlıklı bir şekilde tutabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz Mynet namaz vakitleri sayfasından İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için imsak vakti, sahur vakti saat kaçta öğrenebilirsiniz.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE CAMİLER AÇIK OLACAK MI?

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre koronavirüs önlemleri kapsamında camiler Miraç Kandili vakti kapalı olacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla müftülüklere gönderilen yazıda, insanın can güvenliğini sağlamanın İslam'ın ana gayelerinden biri olduğu belirtildi.