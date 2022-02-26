Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler neler? 2022 Miraç Kandili zikirleri, duaları ve tesbihleri!

Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gün olarak bilinen Miraç Kandili geldi çattı. 27 Şubat günü idrak edecek olan bu kıymetli günde müslümanlar "Miraç Kandili'nde hangi tesbih çekilir, nasıl dua edilir?" sorularını merak ediyor. Peki Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler, zikirler ve dualar nelerdir?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER VE TESBİHLER!

Bu mübarek geceyi ibadetler ve dualarla geçirecek olanlar, Miraç Kandilinde çekilecek zikirler ve tesbihler hakkında bilgi edinmeye çalışmakta. Kandil günü günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için çekilmesi gereken zikir ve tesbihler şöyle;

Tesbihler:



"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."

Miraç gecesinde yatsı namazından sonra 12 rek'at namaz kılınır. 2 rek'atte bir selâm verilir. Her rek'atte 1 Fâtiha, 10 İhlas-ı Serîf okunur. Namazdan sonra;

100 defa "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim"

100 defa istiğfar,

100 defa salâvat-ı serîfe okunmalıdır.

BÜYÜK İSTİĞFAR DUASI: SEYYİD-ÜL İSTİĞFAR NASIL OKUNUR?

Rasûl-i Ekrem Efendimiz; "Her kim, bu Seyyidü'l-istiğfârın sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim, sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur." (Buhârî, Deavât, 2, 16; Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101)

"Allah'ım! Sen benim Rabbimsin. Sen'den başka ibadete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen'in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen'den başka affedecek yoktur."

Hz. Peygamber'e en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.

MİRAÇ GECESİ OKUNACAK DUALAR

Receb ayının 27. gecesi Miraç Gecesi olarak bilinmektedir. Bu gece yatsı namazından sonra 12 rekat namaz kılınır. Ayrıca 2 rekatte bir selam verilir. Her rekatta 1 Fatiha suresi, 10 İhlas-ı Şerif okunur. Namazdan sonra; 100 kez "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunmasında fayda vardır.

