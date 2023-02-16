HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Miraç Kandili'nde neden süt içilir? Miraç Kandili'nde süt dağıtmanın sebebi...

Miraç Kandili'nde neden süt içilir? Miraç Kandili'nde süt dağıtmanın sebebi...

16.02.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miraç Kandili'nde neden süt içilir? Üç ayların ikinci kandili olan bu özel gün öncesi vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Bu gün, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in Mirac’a yükseldiği gecenin idrak edildiği gündür. Üç ayların içerisinde yer alan ilk kandil olan Regaip Kandili'nin ardından ibadetlerini eksiksiz yapmak isteyenler internette araştırma yapıyor. Peki Miraç gecesi süt içilmesinin anlamı nedir? İşte Miraç Kandili'nde süt dağıtmanın sebebi...

Miraç Kandili'nde neden süt içilir? Miraç Kandili'nde süt dağıtmanın sebebi...

Miraç Kandili, bu yıl 17 Şubat Cuma günü idrak edilecek. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi olayı olarak bilinen ve her sene kutlanan Miraç Kandili'nde neden süt dağıtıldığı vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki Miraç Kandili'nde neden süt içilir? Miraç gecesi süt dağıtılmasının ve içilmesinin anlamı nedir? İşte detaylar...

MİRAÇ KANDİLİNDE NEDEN SÜT İÇİLİR?

Miraç hadisesinde vuku bulan olaylardan biri de Hz. Cebrail tarafından Peygamberimize biri süt, biri şarap olarak iki kap içecek sunulmasıdır. Peygamberimiz bu iki içecekten sütü tercih etmiştir. Bunun üzerine Cebrail’in “Sen fıtratı tercih ettin / seçtin.” dediği belirtilmektedir. (bk. Müslim, İman, 74/259; Beğavî, Hazin, İsra, 17/1. ayetin tefsiri)

Sütün tercih edilmesi olayı ile fıtrat arasındaki ilişki, İslam dininin kolay, rahat huzur veren, insanın fıtratına uygun hükümler ihtiva ettiğine bir işarettir. Şarap ise kötülüğün anası olduğu için, Miraç hadisesinde tercih edilmemiştir. (bk. Nevevî, ilgili hadisin şerhi)

MİRAÇ GECESİ NEDEN SÜT DAĞITILIR?

Bir başka rivayete göre ise Peygamber Efendimiz'e, Miraç gecesi birinde süt, birinde şerbet ve diğerinde ise su bulunan üç bardak takdim edilmiştir. Takdim esnasında:
"Eğer, suyu alırsa kendisi de, ümmeti de ihtiyaçsız ve kanâatkar olur. Şerbeti alırsa kendisi de, ümmeti de mahrumiyete düçar olur. Şayet sütü alırsa kendisi de, ümmeti de doğruyu bulur" diye bir ses işitmiştir ve ardından süt bardağını alıp içmiştir. Bunun üzerine Cebrâil (as), "Yâ Muhammed. Sen, fitrî ve tabiî olanı seçtin. Sen de, ümmetin de doğru yola iletildiniz." demiştir. (İbn-i Hişam)

Bu nedenle Miraç gecelerinde Müslümanlar tarafından süt dağıtılmakta ve süt içilmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Bunları Hans yapmış bunları da Hasan yapmış' Sosyal medya bunu konuşuyor'Bunları Hans yapmış bunları da Hasan yapmış' Sosyal medya bunu konuşuyor
"7,3 metreye kadar ulaştı" diyerek uyardı: 2000 yıllık... "7,3 metreye kadar ulaştı" diyerek uyardı: 2000 yıllık...
Enkazdan çıkış anı herkesi şaşırtmıştı! Kahreden gerçeği açıkladıEnkazdan çıkış anı herkesi şaşırtmıştı! Kahreden gerçeği açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Miraç kandili

En Çok Okunan Haberler

Korku dolu anlar! Bakan Koca'nın yanında kor patladı

Korku dolu anlar! Bakan Koca'nın yanında kor patladı

Türkiye Tek Yürek! Depremzedeler için yardım seferberliği! Toplanan bağış 115 milyar TL'yi geçti

Türkiye Tek Yürek! Depremzedeler için yardım seferberliği! Toplanan bağış 115 milyar TL'yi geçti

Herkes bu maçı konuşacak! Dakikalar 4.17'yi gösterdiğinde...

Herkes bu maçı konuşacak! Dakikalar 4.17'yi gösterdiğinde...

Haluk Levent yaptığı bağış miktarını açıkladı: AFAD emekçilerine selam olsun

Haluk Levent yaptığı bağış miktarını açıkladı: AFAD emekçilerine selam olsun

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'deprem' açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'deprem' açıklaması!

Deprem anında mağazadaki porselenler yerinden bile oynamadı

Deprem anında mağazadaki porselenler yerinden bile oynamadı

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.