Miraç Kandili'nde neden süt içilir? Miraç Kandili'nde süt dağıtmanın sebebi...

Miraç Kandili, bu yıl 17 Şubat Cuma günü idrak edilecek. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi olayı olarak bilinen ve her sene kutlanan Miraç Kandili'nde neden süt dağıtıldığı vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki Miraç Kandili'nde neden süt içilir? Miraç gecesi süt dağıtılmasının ve içilmesinin anlamı nedir? İşte detaylar...

MİRAÇ KANDİLİNDE NEDEN SÜT İÇİLİR?

Miraç hadisesinde vuku bulan olaylardan biri de Hz. Cebrail tarafından Peygamberimize biri süt, biri şarap olarak iki kap içecek sunulmasıdır. Peygamberimiz bu iki içecekten sütü tercih etmiştir. Bunun üzerine Cebrail’in “Sen fıtratı tercih ettin / seçtin.” dediği belirtilmektedir. (bk. Müslim, İman, 74/259; Beğavî, Hazin, İsra, 17/1. ayetin tefsiri)

Sütün tercih edilmesi olayı ile fıtrat arasındaki ilişki, İslam dininin kolay, rahat huzur veren, insanın fıtratına uygun hükümler ihtiva ettiğine bir işarettir. Şarap ise kötülüğün anası olduğu için, Miraç hadisesinde tercih edilmemiştir. (bk. Nevevî, ilgili hadisin şerhi)

MİRAÇ GECESİ NEDEN SÜT DAĞITILIR?

Bir başka rivayete göre ise Peygamber Efendimiz'e, Miraç gecesi birinde süt, birinde şerbet ve diğerinde ise su bulunan üç bardak takdim edilmiştir. Takdim esnasında:

"Eğer, suyu alırsa kendisi de, ümmeti de ihtiyaçsız ve kanâatkar olur. Şerbeti alırsa kendisi de, ümmeti de mahrumiyete düçar olur. Şayet sütü alırsa kendisi de, ümmeti de doğruyu bulur" diye bir ses işitmiştir ve ardından süt bardağını alıp içmiştir. Bunun üzerine Cebrâil (as), "Yâ Muhammed. Sen, fitrî ve tabiî olanı seçtin. Sen de, ümmetin de doğru yola iletildiniz." demiştir. (İbn-i Hişam)

Bu nedenle Miraç gecelerinde Müslümanlar tarafından süt dağıtılmakta ve süt içilmektedir.

