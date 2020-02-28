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Miraç Kandili ne zaman? 2020 Miraç Kandili yaklaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2020 17:23 | Son Güncelleme

İslamiyet'in en önemli günlerinden biri yaklaşıyor. Üç aylara girmemizle birlikte Regaip Kandili’ni geride bıraktık. Şimdi sırada Miraç Kandili var. Peki bu sene Miraç Kandili miladi takvime göre hangi güne denk geliyor?

Miraç Kandili ne zaman? 2020 Miraç Kandili yaklaşıyor

Mübarek üç aylar başladı ve insanlar bu ayları oruç, dua, nafile namazı gibi ibadetlerle değerlendiriyorlar. Üç aylarda ilk olarak Regaip Kandili idrak edildi. Sırada da İslamiyet’in en önemli anlarından birinin idrak edileceği Miraç Kandili var. Peki 2020’de Miraç Kandili hangi güne denk geliyor.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Hicri takvime göre Receb ayının 26’sı olan Miraç Kandili bu sene miladi takvime göre 21 Mart Cumartesi gününe denk geliyor.

MİRAÇ NASIL MEYDANA GELDİ?

Buhari ve Müslim'de Miraç mucizsesi şu şekilde aktarılmaktadır...

Hz. Muhammed Mekke’de, evinde veya Kâbe’de bulunduğu sırada Cebrâil aleyhi’s-selâm bazı meleklerle birlikte gelerek Peygamberimizin göğsünü açmışlar, zemzem ile yıkadıktan sonra hikmet ve iman nuru doldurmuşlardır.
Peygamberimizle ilgili göğüs açma (şerh-i sadr) olarak adlandırılan hadise budur. Ardından Cebrâil aleyhi’s-sel Peygamberimizi “Burak”a bindirerek Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya geldiler.

Hz. Muhammed burada namaz kılmış ve bütün Peygamberler de onunla beraber kılmışlar. Namaz ardından göğe yükselinmiş ve Peygamberimiz gökyüzünün katlarını geçerek Allah'ın divanına gelmiştir. Bu makamda Peygamberimize üç ilâhî ihsanda bulunulduğu hadis-i şeriflerde ifade buyuruluyor. Bunlar:

  • Beş vakit namaz.
  • Allah’a ortak koşmayanların bağışlanacağı müjdesidir.
  • Bakara sûresinin sonundaki üç âyet ki, İslâm’ın temel inanç esaslarını tamamlamakta ve Müslümanların çektiği üzüntü ve sıkıntıların sona erdiği müjdelenmektedir.
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