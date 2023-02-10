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Miraç Kandili ne zaman? 2023 Miraç Kandili hangi güne denk geliyor?

10.02.2023 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miraç Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor sorusu her yıl sıklıkla aratılıyor. Miraç Kandili önemli günler arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladığı 2023 Dini günler takviminde Miraç Kandili'nin tarihini açıkladı. Peki Miraç Kandili ne zaman? 2023 yılında Miraç Kandili hangi güne denk geliyor?

Miraç Kandili ne zaman? 2023 Miraç Kandili hangi güne denk geliyor?

Miraç Kandili ne zaman sorusu üç aylara girdiğimiz anlardan itibaren sıklıkla aratılan sorular arasında yer alıyor. Miraç Kandili İslam dünyasında oldukça önem taşıyor. Bu sebep birçok Müslüman Miraç Kandili'nin önemini ve tarihini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladığı 2023 Dini günler takviminde Miraç Kandili'nin tarihi açıklandı.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Bu yıl Miraç Kandili 17 Şubat 2023 Cuma günü idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

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Miraç kelimesi “Yükselmek ve göğe yükselmek” gibi anlamlar taşımaktadır. Peygamberin Mirac’a yükseldiği gecenin idrak edildiği gün ise Miraç Kandili olarak bilinmektedir. Bu kutsal günle ilgili Diyanet’ten yapılan açıklamalar ise şöyle; Miraç, Mekke döneminde, risaletin zor zamanlarında, Sevgili Peygamberimizin, bir gece, Mescidi Haramdan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptığı ve Yüce Yaratan’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade ediyor.

2023 KANDİLLER LİSTESİ

26 Ocak PERŞEMBE : Regaib Kandili
17 Şubat CUMA: Miraç Kandili
6 Mart PAZARTESİ: Berat Kandili
26 Eylül SALI: Mevlid Kandili

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