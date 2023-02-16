Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili'ni yarın idrak edeceğiz. Recep ayının 27. gecesine Miraç gecesi deniyor. Miraç kelime anlamı itibariyle göğe çıkma, yükselme anlamlarına gelir. İsra ve Miraç hâdisesi, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hicretinden 18 ay evvel vukû bulmuştur. Miraç Kandili'ni çeşitli ibadetlerle geçirmek tavsiye edilir. Peki, Miraç Kandili orucu kaç gün tutulur, hangi günler? Miraç Kandili orucuna nasıl niyet edilir? İşte konu hakkında tüm detaylar...

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR, HANGİ GÜNLER?

Kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından üç aylarda oruç tutma konusunda aktarılan bilgi şu şekilde:

"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

"Niyet ettim Allah rızası için bugünkü nafile orucumu tutmaya." şeklinde niyet edebilirsiniz. Oruca niyet etmek için en uygun an sahur vakti olacaktır. Sahur saatleri içinde yeme içme eylemi bitince niyet edilirse, oruç için iyi bir başlangıç yapılabilir.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Peygamber Efendimiz “Bir kimse Recep ayında oruç tutsa, Allah Teâlâ tarafından üç türlü lütûf ve inâyete mazhâr olur. Bunlardan biri, Allah Teâlâ onun geçmiş günahlarının tümünü mağfiret eder. İkincisi, ondan sonraki hayatında da onu korur. Üçüncüsü, mahşer yerinde, susuzluktan emîn olur.” buyurdu. (Gunye 1/181-182)

Miraç’taki en mühim hususlardan biri, beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.



