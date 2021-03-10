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Miraç kandili programları belli oldu! – 10 Mart TV’lerdeki sohbet programları neler?

10.03.2021 13:01 | Son Güncelleme:
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Miraç kandili programları belli oldu! – 10 Mart TV’lerdeki sohbet programları neler?

Recep ayının 27. Gecesine denk gelen Miraç Kandili, bu sene 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. Miraç Kandili olması sebebi ile televizyonlarda yayınlanacak sohbet programlarının da listesi belli oldu. Müslüman vatandaşlar yayınlanacak Miraç Kandili programlarını araştırmaya başladı. “10 Mart TV’lerdeki sohbet programları neler?” sorusuna, arama motorları üzerinden cevap arandı. Peki 10 Mart TV’lerdeki sohbet programları neler?

10 Mart 2021 Çarşamba günü idrak edilecek olan Miraç Kandili programları açıklandı. Dini günlerde ekranlarda yayınlanan Kandil programları, bu gece Miraç Kandili sebebi ile tekrar ekranlara gelecek. Yayınlarda Kur’an okunacak ve dualar edilecek. Günün anlamı ve yapılması gereken ibadetler aktarılacak. Birçok vatandaşın merakla beklediği Miraç Kandili programları belli oldu! 10 Mart TV’lerdeki sohbet programları neler? Detaylar haberimizde…

10 MART MİRAÇ KANDİLİ TV PROGRAMLARI NELER?

TRT 1 Saat 19:30 - Miraç Kandili Özel programı
ATV Saat 00:20 - Nihat Hatipoğlu İle Miraç Kandili Özel
Star TV Saat 00:30 - Miraç Kandili programı
Kanal D Saat 23:30 - M. Fatih Çıtlak ile Miraç Kandili Özel
Fox TV Saat 02:15 - Fatih Savaş ile Miraç Kandili Özel
Diyanet TV Saat 19:30 - Miraç Kandili Özel

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MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Miraç ya da Mirac İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi olayıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da 17 ay önce Recep ayının 27. gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması bulunur. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram’dan Beytü’l-Makdis’e (Kudüs) götürülür. Kur’an’ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında “İsra” adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)’in Beytü’l-Makdis’ten Allah’a yükselişini konu edinir. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur’an’da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde kendine yer bulur.

Miraç kandilinde yapılacak en makbul ibadet Rabbinle baş başa kalarak yaptığın ibadettir. Bazı tavsiye edilen ameller ise:

  • Miraç gecesinde 12 rekât nafile hacet namazı kılınabilir.
  • Miraç gecesinin sabahı oruçlu olunabilir.
  • Bol bol salâvat ve seyyüdül istiğfar çekilebilir.
  • Ve miraç gecesinin sabahında öğle ile ikindi namazı arasında 4 rekât nafile namaz kılınabilir.

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O gece için kılınacak namaz 12 rekât Hacet niyetiyle kılınan namazdır. Bu namazı kılmak güzel görülmüştür. Bu namazın kılınışı: İki rekâtta bir selam verilir. Her rekât 3 kadir,12 ihlâsı şerif okunarak kılınır.

Namaza niyet şöyledir : ” Ya Rabbi, rıza-i şerifin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili Habibin Resul-i Zişan Efendimiz hürmetine ben aciz kulunu afv-ı ilahine, feyz-i ilahine, rıza-i ilahine mazhar eyle”

Namazdan sonra;

  • 4 Fatiha-i Şerife
    100 defa ”SubhanAllahi ve’l-hamdü lillahi vela ilahe illallahü Allahü ekber. Vela havle vela guvvete illa billahi’l-aliyyil-aziym”
    100 istiğfar-ı şerife


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