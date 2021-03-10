10 Mart 2021 Çarşamba günü idrak edilecek olan Miraç Kandili programları açıklandı. Dini günlerde ekranlarda yayınlanan Kandil programları, bu gece Miraç Kandili sebebi ile tekrar ekranlara gelecek. Yayınlarda Kur’an okunacak ve dualar edilecek. Günün anlamı ve yapılması gereken ibadetler aktarılacak. Birçok vatandaşın merakla beklediği Miraç Kandili programları belli oldu! 10 Mart TV’lerdeki sohbet programları neler? Detaylar haberimizde…

10 MART MİRAÇ KANDİLİ TV PROGRAMLARI NELER?

TRT 1 Saat 19:30 - Miraç Kandili Özel programı

ATV Saat 00:20 - Nihat Hatipoğlu İle Miraç Kandili Özel

Star TV Saat 00:30 - Miraç Kandili programı

Kanal D Saat 23:30 - M. Fatih Çıtlak ile Miraç Kandili Özel

Fox TV Saat 02:15 - Fatih Savaş ile Miraç Kandili Özel

Diyanet TV Saat 19:30 - Miraç Kandili Özel

MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Miraç ya da Mirac İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi olayıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da 17 ay önce Recep ayının 27. gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması bulunur. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram’dan Beytü’l-Makdis’e (Kudüs) götürülür. Kur’an’ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında “İsra” adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)’in Beytü’l-Makdis’ten Allah’a yükselişini konu edinir. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur’an’da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde kendine yer bulur.