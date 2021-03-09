Miraç kandilinde yapılacak dua ve ibadetler nelerdir?

Mübarek Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili'ne çok az kaldı. Kutsal kandil gününü bütün İslam alemi, ibadet ederek geçirmek istiyor. Üç aylar içerisindeki ikinci kandil olan Miraç Kandili Hz. Muhammed'in Cennet'e ve Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak biliniyor.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2021 kandil takvime göre Miraç Kandili 10 Mart 2021 gecesine denk gelmektedir. Hicri takvime göre ise Mirac hadisesi Receb ayının 27. gecesidir.

MİRAÇ KANDİLİNDE YAPILMASI GEREKEN ÖZEL BİR İBADET VAR MI?

Miraç Kandili'nde yapılması gereken özel bir ibadet bulunmamaktadır. Ancak Miraç Kandili'nin sabahında oruç tutan, gecesinde ise bol bol dua eden müminlerin Allah katında çok kıymetli olduğu rivayet edilir.

MİRAÇ KANDİLİNDE NELER YAPILMALI?

Miraç Kandilinde yapılması makbul olan ibadetler vardır. Miraç Kandilinde: