HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. Miras davası nedir, nasıl açılır? Kimler miras davası açabilir?

Miras davası nedir, nasıl açılır? Kimler miras davası açabilir?

12.04.2023 02:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir kişinin ölmesi ya da kanuni olarak kayıp olduğunun kabul edilmesi halinde o kişiden geriye kalan tüm taşınır ya da taşınmazlar, araba, ev gibi her türlü mal ve servet ya da nakit para mirasçılara bölüştürülür. Miras paylaşımı, kişinin kan bağı olan mirasçılara ya da kendisi tarafından ölmeden önce atanmış olan mirasçılara paylaştırılır. Ancak bazı durumlarda kanuni olarak açılma hakkı bulunan miras davalarına başvurulabilir. Miras davası nedir?

Miras davası nedir, nasıl açılır? Kimler miras davası açabilir?

Ölen ya da kanunen gaip kabul edilen kişilerden geriye kalan tanıdıklar, birinci ya da ikinci dereceden akrabalar o kişinin mirasından faydalanma hakkı kazanır. Ancak medeni kanun tarafından kabul edilen akrabalıklar ve kişiler mirasçı olarak kabul edilebilir. Miras sebebi ile mirasçılar arasında çıkan anlaşmazlıklar ya da farklı durumlar nedeni ile dava da açılabilmektedir.

Mirasta mal paylaşımı nedir? Mirasta mal paylaşımı nedir?

Miras davası nedir?

Miras nedeni ile hak davası açılarak, mirasçı sıfatı ile mirasçılara tereke yani kalan miras üzerinden sahip oldukları hakkı korumak için özel bir dava hakkı düzenlenmiştir. Bu hak miras davasıdır. Kendisinden miras kalan ya da bilinçli olarak kendi tercihi ile miras paylaştırması yapan kişiye muris adı verilmiştir. Bakma yetkisi Asliye Hukuk mahkemelerinde olan miras davaları, murislerden kalan malların paylaşımında bir sorun yaşandığında, mirasçılar arasında bir anlaşmazlık çıktığında açılabilir.

Zamanaşımı süreleri en uzun olan dava türlerinden biri de miras davalarıdır. Dava edilen kişi ya da kişilerde iyi niyet tespit edilirse bu durumlarda zamanaşımı on yıl olabilir. Ancak karşı tarafta art niyet olduğu kanunen tespit edilirse zamanaşımı süresi yirmi yıla kadar uzatılmaktadır.

Miras nedir? Miras nedir?

Kimler miras davası açabilir?

Miras davası açma hakkı herkese verilmez. Kanunlar gereği miras davası açma hakkı yalnızca yasal olarak mirasçı kabul edilen ya da atanmış mirasçılar olarak kanunen ilan edilen kişiler tarafından miras davası açılabilir. Davacı olan taraf kendi mirasçılık hakkını noterden alabileceği mirasçılık ya da diğer adı ile veraset belgesi ile ispat edebilir. Dava konusu olan her türlü malın davacı tarafından terekeye ait olduğu da ispatlanmalıdır. Miras nedeni ile açılan hak davası, tereke mallarına el koymuş, herhangi bir nedenle bu malları ya da parayı alıkoymuş olan kişilere karşı da açabilmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
Özgür Özel, CHP’nin masasındaki son anketi açıkladı!Özgür Özel, CHP’nin masasındaki son anketi açıkladı!
YSK'dan 'Millet İttifakı' kararı! 16 ilde ismi yer almayacakYSK'dan 'Millet İttifakı' kararı! 16 ilde ismi yer almayacak
Anahtar Kelimeler:
miras miras paylaşımı

En Çok Okunan Haberler

Kapalıçarşı, banka, ekran üçgeni! Altın fiyatları için İslam Memiş’ten uyarı

Kapalıçarşı, banka, ekran üçgeni! Altın fiyatları için İslam Memiş’ten uyarı

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

Ekrem İmamoğlu’nun konuştuğu o anlar Dilek İmamoğlu'nu korkuttu!

Ekrem İmamoğlu’nun konuştuğu o anlar Dilek İmamoğlu'nu korkuttu!

Maç sonu isyan: 'VAR bunu nasıl göremez!'

Maç sonu isyan: 'VAR bunu nasıl göremez!'

ORC’den Erzincan anketi! Mustafa Sarıgül vekil olabilecek mi? Sürpriz sonuçlar var…

ORC’den Erzincan anketi! Mustafa Sarıgül vekil olabilecek mi? Sürpriz sonuçlar var…

İlginizi Çekebilir

Kontakt lensler kabusu oldu! Gözüne et yiyen bakteri bulaştı

Kontakt lensler kabusu oldu! Gözüne et yiyen bakteri bulaştı

Gündem yaratan gezginler! Dünyayı çırılçıplak geziyorlar

Gündem yaratan gezginler! Dünyayı çırılçıplak geziyorlar

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Banka kredisi borcunu ödemek için bebeğini sattı

Banka kredisi borcunu ödemek için bebeğini sattı

Bayram yardımı sırasında izdiham! En az 78 ölü...

Bayram yardımı sırasında izdiham! En az 78 ölü...

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.