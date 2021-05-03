Mirasçılıktan çıkarma (ıskat) nasıl olur?

Medeni Kanun madde 510’a göre: Mirasçı miras bırakana veya onun yakınlarına karşı ağır bir suç işlemişse ya da mirasçı, miras bırakana veya miras bırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse, miras bırakan, mirasçılarını mirastan ıskat edebilir.
Kanunun belirttiği ağır suçlar kısmının ne olduğunda Yargıtay içtihatları devreye girer. Buna göre ıskat için öldürme, yaralama, dolandırıcılık gibi suçlar bir ıskat sebebi teşkil edebilirler. Tehdit, hakaret, yalan yere tanıklık gibi suçlarda da olayın içeriği incelenerek mirasçılıktan çıkarma sebebi olarak değerlendirilebilir. Suç yalnızca miras bırakanın şahsına değil varlığına veya kanundaki tabiriyle yakınlarına yönelik olması halinde de mirasçılıktan çıkarma işlemi gerçekleşebilir.
Eşler arasında da ıskat da mümkündür. Çünkü eşlerin evlilik birliği dolayısıyla her birisine düşen yükümlülükler vardır. Örnek verecek olursak sadakat yükümlülüğüne aykırı hareket mirasçılıktan ıskat sebebi sayılacaktır.
Mirastan ıskat için miras bırakanın açık bir irade beyanı gerekir. Vasiye eden kişi, mirasçısını mirastan çıkardığını vasiyetinde açık olarak belirtmelidir. Iskat saklı payın bütününe ilişkin olabileceği gibi, bunun bir kısmı üzerinde de olabilir.
Mirastan ıskat tasarrufunda, miras bırakanın ıskat sebebini göstermesi şarttır. Burada somut olaylar bildirilmeli veya hiç olmazsa bunlar açık olarak gösterilmelidir.
MİRASTAN MEN EDİLEN KİŞİNİN VEFATI SÖZ KONUSU OLURSA...
Miras bırakan tarafından, ıskat edilen kimse, vasiyetçiden önce ölmüş gibi, miras hissesi varsa altsoyuna, yoksa miras bırakanın diğer yasal mirasçılarına geçer.