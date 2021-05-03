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Mirasçılıktan çıkarma (ıskat) nasıl olur?

03.05.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mirastan çıkarmanın belirli durumlarda mümkün olduğunu söyleyen Avukat Bilal Çelik, Türk Medeni Kanunu madde 510’da yer alan hükümler dışında gerçekleşemeyeceğine dikkat çekti. Keyfi olarak veya yoruma açık mirastan çıkarma durumunda çeşitli sorunların meydana gelebileceğine dikkat çeken Çelik, bu tür durumların önüne geçebilmek adına yalnızca sayılı haller gerçekleştiğinde mirastan men etmenin mümkün olduğunu söyledi. Peki hangi durumlarda mirasçılıktan çıkarma mümkün olmaktadır? İşte detaylar

Medeni Kanun madde 510’a göre: Mirasçı miras bırakana veya onun yakınlarına karşı ağır bir suç işlemişse ya da mirasçı, miras bırakana veya miras bırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse, miras bırakan, mirasçılarını mirastan ıskat edebilir.

Kanunun belirttiği ağır suçlar kısmının ne olduğunda Yargıtay içtihatları devreye girer. Buna göre ıskat için öldürme, yaralama, dolandırıcılık gibi suçlar bir ıskat sebebi teşkil edebilirler. Tehdit, hakaret, yalan yere tanıklık gibi suçlarda da olayın içeriği incelenerek mirasçılıktan çıkarma sebebi olarak değerlendirilebilir. Suç yalnızca miras bırakanın şahsına değil varlığına veya kanundaki tabiriyle yakınlarına yönelik olması halinde de mirasçılıktan çıkarma işlemi gerçekleşebilir.

EŞLER ARASINDA DA MİRASTAN ÇIKARMA MÜMKÜN

Eşler arasında da ıskat da mümkündür. Çünkü eşlerin evlilik birliği dolayısıyla her birisine düşen yükümlülükler vardır. Örnek verecek olursak sadakat yükümlülüğüne aykırı hareket mirasçılıktan ıskat sebebi sayılacaktır.

MİRASÇININ MİRASTAN ÇIKARILDIĞI AÇIK BİR DİLLE BELİRTİLMELİ

Mirastan ıskat için miras bırakanın açık bir irade beyanı gerekir. Vasiye eden kişi, mirasçısını mirastan çıkardığını vasiyetinde açık olarak belirtmelidir. Iskat saklı payın bütününe ilişkin olabileceği gibi, bunun bir kısmı üzerinde de olabilir.

MİRASTAN ÇIKARMA SOMUT OLARAK BİDİRİLMELİ

Mirastan ıskat tasarrufunda, miras bırakanın ıskat sebebini göstermesi şarttır. Burada somut olaylar bildirilmeli veya hiç olmazsa bunlar açık olarak gösterilmelidir.

MİRASTAN MEN EDİLEN KİŞİNİN VEFATI SÖZ KONUSU OLURSA...

Miras bırakan tarafından, ıskat edilen kimse, vasiyetçiden önce ölmüş gibi, miras hissesi varsa altsoyuna, yoksa miras bırakanın diğer yasal mirasçılarına geçer.

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