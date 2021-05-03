Mirasçılıktan çıkarma (ıskat) nasıl olur?

Medeni Kanun madde 510’a göre: Mirasçı miras bırakana veya onun yakınlarına karşı ağır bir suç işlemişse ya da mirasçı, miras bırakana veya miras bırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse, miras bırakan, mirasçılarını mirastan ıskat edebilir.

Kanunun belirttiği ağır suçlar kısmının ne olduğunda Yargıtay içtihatları devreye girer. Buna göre ıskat için öldürme, yaralama, dolandırıcılık gibi suçlar bir ıskat sebebi teşkil edebilirler. Tehdit, hakaret, yalan yere tanıklık gibi suçlarda da olayın içeriği incelenerek mirasçılıktan çıkarma sebebi olarak değerlendirilebilir. Suç yalnızca miras bırakanın şahsına değil varlığına veya kanundaki tabiriyle yakınlarına yönelik olması halinde de mirasçılıktan çıkarma işlemi gerçekleşebilir.

EŞLER ARASINDA DA MİRASTAN ÇIKARMA MÜMKÜN

Eşler arasında da ıskat da mümkündür. Çünkü eşlerin evlilik birliği dolayısıyla her birisine düşen yükümlülükler vardır. Örnek verecek olursak sadakat yükümlülüğüne aykırı hareket mirasçılıktan ıskat sebebi sayılacaktır.