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Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov ile bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 19:10 | Son Güncelleme

Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov ile bir araya geldi

Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov bir araya gelerek, ikili iş birliğini ele aldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov, temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'a geldi.

İki mevkidaşın görüşmesinde, Özbekistan ile Türkmenistan arasındaki stratejik ortaklık düzeyine ulaşan iş birliğinin hızla geliştiği belirtildi.

Karşılıklı ticaretin geliştirilmesi, tekstil, makine sanayi, enerji, taşımacılık, tarım ve diğer öncelikli sektörlerde ortak projelerin hayata geçirilmesinden yana olunduğu ifade edilen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel konuları da ele alan iki mevkidaş, Orta Asya'da istikrar ve kalıcı barışı sağlamak, anlaşmazlık durumlarını önlemek ve güvenilir mekanizmalar oluşturmak için iş birliğini güçlendirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Terör, aşırıcılık, sınır ötesi suç ve yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığına karşı ortak çabaların önemini vurgulayan taraflar, Afganistan'daki siyasi süreci desteklemeye hazır olduklarını da kaydetti.

- "Su sorunu uluslararası hukuk normlarına uygun çözülsün" vurgusu

Berdimuhamedov, ülkesinin Gürcistan, Türkiye, Romanya ve diğer ülkelerin Karadeniz limanlarına çıkacak Özbekistan-Türkmenistan-Hazar Denizi-Güney Kafkasya güzergahında birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Görüşmede, taşımacılığın çeşitlendirilmesi bağlamında, Türkmenistan ve Özbekistan'ın Orta Asya-Çin demir yolu güzergahını değerlendirmeye hazır olduklarını dile getiren taraflar, enerji ve ulaştırma potansiyelini hayata geçirmeye ilişkin çabalarını birleştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

İki mevkidaş, bölgesel su kaynaklarına da değinerek, su sorununun bölgedeki tüm devletlerin çıkarını dikkate alarak uluslararası hukuk normlarına uygun çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Berdimuhamedov ile Mirziyoyev, Aral Gölü'nü Kurtarma Uluslararası Fonu'nun faaliyetini geliştirmekten yana olduklarını, bu çerçevede BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi'nin uygulanmasında iş birliği yapmanın önemini vurguladı.

Görüşmede, yarın Taşkent'te yapılacak "Orta Asya Devlet Başkanları 2. İstişare Toplantısı"nın bölgede dostluk, iyi komşuluk ve ortaklık ilişkilerinin pekişmesine hizmet edeceği vurgulandı.

İki mevkidaş, daha sonra Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov'un Özbekçe'ye çevrilmiş kitaplarını gözden geçirdi.

Mirziyoyev de Berdimuhamedov'a Özbekçeye çevrilmiş kitaplarının ilk nüshalarını hediye etti.

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Özbekistan Türkmenistan Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov

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