Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov ile bir araya geldi

Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov bir araya gelerek, ikili iş birliğini ele aldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov, temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'a geldi.

İki mevkidaşın görüşmesinde, Özbekistan ile Türkmenistan arasındaki stratejik ortaklık düzeyine ulaşan iş birliğinin hızla geliştiği belirtildi.

Karşılıklı ticaretin geliştirilmesi, tekstil, makine sanayi, enerji, taşımacılık, tarım ve diğer öncelikli sektörlerde ortak projelerin hayata geçirilmesinden yana olunduğu ifade edilen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel konuları da ele alan iki mevkidaş, Orta Asya'da istikrar ve kalıcı barışı sağlamak, anlaşmazlık durumlarını önlemek ve güvenilir mekanizmalar oluşturmak için iş birliğini güçlendirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Terör, aşırıcılık, sınır ötesi suç ve yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığına karşı ortak çabaların önemini vurgulayan taraflar, Afganistan'daki siyasi süreci desteklemeye hazır olduklarını da kaydetti.