'Mış gibi değil gerçek' Erol Olçok’un eşi Nihal Olçok Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğluyla ilgili o detayı ilk kez açıkladı! 'Ona rağmen...'

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimler öncesi siyasilerden çarpıcı açıklamalar da gelmeye devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip'i kaybeden Nihal Olçuk da katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi olan Nihal Olçok, gündeme dair değerlendirmeler yaparken Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile ilgili bir detayı da paylaştı.

"SAĞLIK SORUNU OLMASINA RAĞMEN BEDELLİYE ALINMIŞTIR"

Halk Tv’de canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Erol Olçok’un eşi Nihal Olçok, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan ile görüşmesini de değerlendirdi. Olçok “Bu arada Furkan Bey’le ilgili çok minik bir detay vermek isterim. Babası Sayın Muhsin Yazıcıoğlu öldükten sonra Furkan, sağlık sorunu olmasına rağmen askere alınmıştır, bedelliye. Sağlık sorununu buradan deklare etmek istemem. Sonra size bilahare söylerim isterseniz, ona rağmen bedelliye alınmıştır.” dedi.

İsmail Küçükkaya “Kendi gitmek istemiştir ama çok” deyince Olçok “Sağlık ama bu. Öyle sağlık şeyi değil yalnız, ‘mış’ gibi değil, gerçek” ifadelerini kullandı.

‘HÜDA PAR’ YORUMU

Öte yandan Nihal Olçok, son dönemde siyaset gündeminde sıkça yer alan HÜDA PAR ile ilgili de bir yorum yaptı. Olçok “Taliban neyse HÜDA PAR da o” şeklinde konuştu.