Misafirler senin evindeki neye bayılıyor?

Misafirlikteyken "Keşke benim de evim böyle olsa..." diye iç geçirmişizdir, kabul edelim. Gittiğimiz her evde muhakkak ilgimizi çeken bir şeyler vardır. Bu sefer tersini düşünüp misafirler senin evindeyken neyi sevdiğini bulacağız!

Misafirlere hoş geldiniz diyoruz ve teste başlıyoruz!

Misafirlere hoş geldiniz diyoruz ve teste başlıyoruz!

1/8

Ne sıklıkta misafir ağırladığını öğrenebilir miyiz?

Ne sıklıkta misafir ağırladığını öğrenebilir miyiz?
Ayda bir kez.
Ayda birkaç kez.
Fırsat buldukça.
Onlar gelmek istediklerinde ağırlıyorum genelde.
2/8

Misafirlerin günün hangi diliminde geliyorlar genelde?

Misafirlerin günün hangi diliminde geliyorlar genelde?
Genellikle akşam saatlerinde gelirler.
Öğle vakti herkes için iyi ya.
Genelde kahvaltıya gelirler.
Ay misafirliğin saati mi olurmuş? Günün her saati ağırlarım.
3/8

Misafirler evine geldiğinde şu cümlelerden hangisini kuruyorlar?

Misafirler evine geldiğinde şu cümlelerden hangisini kuruyorlar?
"Nasıl beceriyorsun böyle düzenli olmayı?"
"Ay şu tablodan bende de var."
"Mobilyaların güzel de hemen kirlenmiyor mu?"
"Evin şahane kokuyor!"
4/8

Evinde ağırladığın misafirlerden herhangi birinin evini kıskandığını düşündün mü hiç?

5/8

Evinin nasıl koktuğunu merak ettik! Bir oda kokusu seçer misin?

6/8

Misafirlerin evinde ne kadar konforlu hissediyor?

Misafirlerin evinde ne kadar konforlu hissediyor?
Kendi evleriymiş gibi hissediyorlar.
O kadar rahat hissediyorlar ki genelde uyuyorlar!
Yani... Öyle bir şey duymadım onlardan.
Bu konu hakkında pek bir şey sormadım.
7/8

Kafamızda bir şeyler oluşmaya başladı! Yatılı misafir ağırlıyor musun?

8/8

Gizemli soru: Bir kart seç!

Philips Yaşam Kategorisi
