Misafirler senin evindeki neye bayılıyor?

1/8
Ne sıklıkta misafir ağırladığını öğrenebilir miyiz?
Onlar gelmek istediklerinde ağırlıyorum genelde.
2/8
Misafirlerin günün hangi diliminde geliyorlar genelde?
Genellikle akşam saatlerinde gelirler.
Öğle vakti herkes için iyi ya.
Genelde kahvaltıya gelirler.
Ay misafirliğin saati mi olurmuş? Günün her saati ağırlarım.
3/8
Misafirler evine geldiğinde şu cümlelerden hangisini kuruyorlar?
"Nasıl beceriyorsun böyle düzenli olmayı?"
"Ay şu tablodan bende de var."
"Mobilyaların güzel de hemen kirlenmiyor mu?"
6/8
Misafirlerin evinde ne kadar konforlu hissediyor?
Kendi evleriymiş gibi hissediyorlar.
O kadar rahat hissediyorlar ki genelde uyuyorlar!
Yani... Öyle bir şey duymadım onlardan.
Bu konu hakkında pek bir şey sormadım.