Sıkıcı şeyler bize göre değil! Cesur kombinler yapmanın 10 yolu

1. Renklerle oynayın, korkmayın!



Cesur olmak demek, renklerden korkmamak demek! Eğer gardırobunuzda çoğunlukla siyah ve beyaz varsa, bu yıl onlara veda edin. Cesur bir stil için farklı renkleri birbirleriyle karıştırın. Mesela neon sarı ile mavi ya da kırmızı ile mor… Renkli bir kombin, enerjini yükseltir ve seni bir adım öne çıkarır.

2. Oversize parçalarla konforu şıklıkla birleştir!



Büyük beden giysiler her zaman rahat olmakla kalmaz, aynı zamanda çok şık da olabilir. Oversize tişörtler, ceketler ve kazaklar, cesur bir tarz yaratmanın en kolay yollarından biri. Hem rahat hem de cool görünmek için bu parçalara şans ver.

3. Desenleri karıştır, sınırları zorla!



“Desenler birbirine uyar mı?” diye düşünmeden, her türlü deseni bir arada kullanarak tarzını daha eğlenceli hale getirebilirsin. Çizgilerle puantiyeyi ya da çiçeklerle leopar desenini birleştirerek ortaya oldukça havalı ve cesur bir görünüm çıkarabilirsin.

4. Parlak aksesuarlarla kombinini tamamla!

Aksesuarlar, bir kombinin tamamlayıcısı. Sadece sade bir elbiseyi bile, parlak metalik takılarla, gösterişli bileziklerle ya da büyük küpelerle bambaşka bir seviyeye taşıyabilirsin. Altın ya da gümüş metallerin cesur yansıması, seni geceye hazırlayacak!

5. Yüksek topuklarla hem şık hem cesur ol!



Topuklu ayakkabılar sadece şıklık katmaz, aynı zamanda tarzını bir üst seviyeye taşır. Cesur kombinler için yüksek topukları tercih edebilirsin. Özellikle metalik ya da renkli topuklar, fark edilmeni sağlayacak. Hem rahat hem şık olmanın yolunu bul!

6. Spor şıklığını farklı bir yolla yarat!



Spor giyinmeyi sevenler için cesur bir önerimiz var: Futbol tişörtü ve deri ceket! Bunu, şık bir kalem etekle ya da bol paça pantolonla kombinleyerek tarzına sportif bir dokunuş yapabilirsin. Hem rahat hem de iddialı bir kombin!

7. Farklı çantalarla tarzını konuştur!



Çanta, kombinin en önemli aksesuarıdır ve bazen tek başına tüm görünümü değiştirebilir. Eğer cesur bir stil arıyorsan, alışılmışın dışında çantaları tercih et. Neon renklerde, farklı şekillerde ya da sıradışı detaylara sahip çantalarla kendini ifade et.

8. Deri parçalarla zıtlıkları kucakla!



Deri, her zaman cesur ve güçlü bir seçim. Bir deri ceket ya da deri etek, seni hem cool hem de iddialı gösterir. Klasik siyah deri yerine farklı renklerde deri parçalarla da dikkat çekebilirsin. Örneğin, kırmızı deri bir ceket ya da beyaz deri bir pantolonla kombininin havasını tamamen değiştirebilirsin.

9. Desenli pantolonlarla stilini yenileyin!



Bu sene pantolonlar da cesur! Sade ve klasik pantolonlardan sıkıldın mı? O zaman desenli pantolonları denemelisin! Özellikle geometrik desenler, leopar ya da zebra desenleri, kombininin başrol oyuncusu olabilir. Bu pantolonları düz ve sade üstlerle kombinleyerek dikkat çekici bir görünüm elde edebilirsin.

10. Ayakkabılarla tarzını öne çıkar!

Ayakkabılar, kombinin en dikkat çekici öğelerinden biri. Cesur bir stil için sıradan ayakkabıları bir kenara bırak. Neon renklerde, metalik ya da platform ayakkabılarla kendini daha özgür hissedebilirsin.