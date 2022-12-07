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Misafirlerinizin bayılacağı en güzel desenli ve iyi fincan takımları

06.12.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Renk renk, desen desen fincan takımları her zevke hitap eden farklı tasarımlarıyla sofraları süslüyor. Sizler için birbirinden şık fincan takımları örnekleri listeledik. Gelin, her tarza ve her zevke uyum gösteren fincan takımlarına birlikte göz atalım.

Misafirlerinizin bayılacağı en güzel desenli ve iyi fincan takımları

İçindekiler

  • 1. Sadelikten vazgeçmeyenlere: Kütahya Porselen Lalezar Kahve Fincan Takımı
  • 2. Bu renklere bayılacaksınız: Kütahya Porselen Rüya Renkli Kahve Fincan Takımı
  • 3. Kahve sunumlarınıza şıklık katın: Karaca Laura 6 Kişilik Kahve Fincanı
  • 4. Tıpkı bir çiçek gibi: Emsan Sonsuz Aşk 2 Kişilik Kahve Fincanı Takımı
  • 5. Klasik tarz benimseyenlere özel: Madame Coco Fidèle 2'li Kahve Fincan Takımı
  • 6. Sade ve şık: Jumbo Kaya 6'lı Kahve Fincan Takımı
  • 7. Doğallıktan yana olanlara: Bambum Fhuye 6 Kişilik Kahve Fincan Takımı
  • 8. Çiçek tutkunları bayılacak: Karaca Floral 2 Kişilik Kahve Fincanı
  • 9. Eğlenceli tasarımıyla: Porsima Zebra 6'lı Türk Kahvesi Fincan Takımı
  • 10. Hem kahve hem çay keyfi: Paşabahçe Vela Fincan Seti

Fincan takımları, şık tasarımları sayesinde kahvaltı sofralarının, kahve saatlerinin ve beş çaylarının en gözde ürünleri arasında yer alıyor. Her renkte ve modelde karşımıza çıkan fincan takımları, çay ve kahve sunumlarını gösterişli bir hâle getirmenize yardımcı oluyor. Sizlere sunumlarınıza renk katacak, birbirinden güzel, on farklı kahve fincanı örneği topladık. İşte birbirinden şık ve kaliteli o ürünler.

1. Sadelikten vazgeçmeyenlere: Kütahya Porselen Lalezar Kahve Fincan Takımı

Misafirlerinizin bayılacağı en güzel desenli ve iyi fincan takımları

En güzel fincan takımı modelleri arasında yerini alan Kütahya Porselen Lalezar Kahve Fincan Takımı, sade ve şık detaylarıyla göze çarpıyor. Kendinden kabartmalı çiçek deseni, renk kaybına uğramayacağı için uzun yıllar kullanım özelliğini de beraberinde getiriyor. Takımı, zarar göreceğinden endişe etmeden gönül rahatlığıyla bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Misafirlerinizin beğenisini kazanacak lezzetli kahvelerinizi zarif takım sayesinde çok daha gösterişli hâle getirmeniz mümkün. Gönlü sadelikten yana olanların tercih edebileceği özel seri porselen takımıyla kahve sunumlarınıza zarafet kazandırmanın tam zamanı.

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2. Bu renklere bayılacaksınız: Kütahya Porselen Rüya Renkli Kahve Fincan Takımı

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Fincan takımı modellerinde modern bir tarz isteyenler Kütahya Porselen Rüya Renkli Kahve Fincan Takımı’nı değerlendirebilir. Siyah, kahverengi, gri, sarı, açık yeşil ve yavruağzı renklerinden oluşan altılı takım, sade ve şık bir hava sunuyor. Ürünün tabak ve bardak kenarları, el yapımı platin çizgilerle kaplanmış. Pastel tonlara sahip bu şık kahve takımı ile sevdiklerinize ve misafirlerinize bol köpüklü, lezzetli Türk kahveleri sunabilirsiniz. Modern tarzı benimseyenler için ideal bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Platin çizgilerin uzun ömürlü olabilmesi için bulaşık makinesinde yıkanmaması öneriliyor.

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3. Kahve sunumlarınıza şıklık katın: Karaca Laura 6 Kişilik Kahve Fincanı

Misafirlerinizin bayılacağı en güzel desenli ve iyi fincan takımları

Modern bir tasarıma sahip olan Karaca Laura 6 Kişilik Kahve Fincanı’nın şık altlıklarıyla sadece lezzetli kahveler değil, yanında çikolata veya lokum gibi atıştırmalıkları da sunabilirsiniz. Düz beyaz renge sahip takımın tabak ve bardaklarının kenarında gold yaldız kullanılmış. Böylece modern bir tarz yakalanırken klasik çizgilerden de vazgeçilmemiş. Oldukça kullanışlı bu takım sayesinde misafirlerinizle keyifli sohbetler eşliğinde kahve keyfi yapabilirsiniz. Bu şık porselen takımını hem kendinize alabilir hem sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Modern detayların zarif bir uyum yakaladığı bu takıma bir göz atmanızda fayda var!

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4. Tıpkı bir çiçek gibi: Emsan Sonsuz Aşk 2 Kişilik Kahve Fincanı Takımı

Misafirlerinizin bayılacağı en güzel desenli ve iyi fincan takımları

En yakın dostunuz, sevgiliniz ya da eşiniz ile kahve keyfi yapabileceğiniz Emsan Sonsuz Aşk 2 Kişilik Kahve Fincanı Takımı Kırmızı dört paradan oluşan kahve setleri arasında bulunuyor. Ürünün dışı canlı bir kırmızı, iç kısmı ise beyaz renge sahip. Kulplarda bulunan gold detaylar ise takıma avangart bir görünüm kazandırıyor. Modern ve klasik çizgilerin bir arada kullanıldığı takım, oldukça şık bir görünüm veriyor. Üstelik takımın kırmızı dışında renkleri de satılıyor. Zevkinize hitap eden renkteki kahve fincanını alarak romantik bir kahve keyfi çıkarabilirsiniz.

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5. Klasik tarz benimseyenlere özel: Madame Coco Fidèle 2'li Kahve Fincan Takımı

Misafirlerinizin bayılacağı en güzel desenli ve iyi fincan takımları

Modern çizgilere sahip dört parçalık ikili fincan takımı arayanlara Madame Coco Fidèle 2'li Kahve Fincan Takımı’nı önerebiliriz. En iyi fincan takımı markaları arasında gösterilen Madame Coco, modern çizgilerden oluşan tasarımıyla kahveseverlerin göz zevkine hitap ediyor. Mavi renkte desenlerle renklendirilen porselen fincan takımı, bulaşık makinesinde yıkanabildiği için temizliği son derece rahat. Yüksek kalitesiyle dikkatleri üzerine çeken fincan takımı, zarif detaylarıyla da her mutfağa uyum sağlayabiliyor. Eğer siz de ikili fincan takımı arayışındaysanız Fidèle 2'li Kahve Fincan Takımı'nı değerlendirebilirsiniz.

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6. Sade ve şık: Jumbo Kaya 6'lı Kahve Fincan Takımı

Misafirlerinizin bayılacağı en güzel desenli ve iyi fincan takımları

Kendinden kabartmalı ve desenli fincan takımı çeşitleri, popülerliğini sürdüren modeller arasında yer alıyor. Jumbo Kaya 6'lı Kahve Fincan Takımı da bu modeller içinde en fazla öne çıkanlar arasında. Hem sade hem modern bir tarza sahip olan tasarım, zarafet arayanlar tarafından çok seviliyor. Üstelik takımın sade tasarımı, farklı renk ve modellerdeki tabakların yanında son derece şık bir görüntü sağlıyor. Porselen olan ürün sağlam bir yapıya sahip. Ayrıca takımın üzerinde hassas boya ya da kaplama bulunmadığı için bulaşık makinasında yüksek derecelerde rahatlıkla yıkanabilir.

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7. Doğallıktan yana olanlara: Bambum Fhuye 6 Kişilik Kahve Fincan Takımı

Misafirlerinizin bayılacağı en güzel desenli ve iyi fincan takımları

Son yılların popüler ürünlerinden biri olan bambu eşyalar, fincan takımlarında da karşımıza çıkıyor. Bambuyu sofralara taşıyan Bambum, Fhuye 6 Kişilik Kahve Fincan Takımı ile hoş bir tasarım örneği gösteriyor. Takım doğal ürünlerden hoşlananlar, ahşap malzemelerin sıcak görünüşünü sevenler için güzel bir alternatif olabilir. Bambu konseptine sahip en iyi fincan takımı tercihlerinden olan ürün, sade detaylardan hoşlananlar için harika bir seçim. Tıpkı cam ve porselen ürünleri gibi sağlıklı olan bambular aynı zamanda şık bir görünüme sahip. Siz de ahşap ürünleri seviyorsanız söz konusu fincan takımını değerlendirmenizi öneriyoruz.

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8. Çiçek tutkunları bayılacak: Karaca Floral 2 Kişilik Kahve Fincanı

Misafirlerinizin bayılacağı en güzel desenli ve iyi fincan takımları

Çiçek detaylarından hoşlananların bayılacağı tarzda bir fincan takımını sizlerle tanıştıralım. Karaca Floral 2 Kişilik Kahve Fincanı, floral desenleriyle dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Renkli çiçek desenleriyle bezenen ürün, tasarım olarak da klasik bir modele sahip. Krem rengindeki fincan takımının kulpları ve fincan ağzının kenarları gold renk kaplamalarla hareketlendirilmiş. En iyi markalardan biri tarafından üretilen fincan takımı iki kişilik bir set hâlinde sunuluyor. Zarif bir tasarıma sahip olan takımını kendiniz için alabileceğiniz gibi, herhangi bir özel günde onu sevdiklerinize hediye etmeyi de düşünebilirsiniz.

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9. Eğlenceli tasarımıyla: Porsima Zebra 6'lı Türk Kahvesi Fincan Takımı

Misafirlerinizin bayılacağı en güzel desenli ve iyi fincan takımları

Göz alıcı renkleri ve desenleriyle Porsima Zebra 6'lı Türk Kahvesi Fincan Takımı, evinize modern bir hava katmaya geliyor. Altı kişilik ürün seti on iki parçadan oluşuyor. Görünümüyle hayranlık uyandırdığı kadar sağlamlığı ile de uzun yıllar kullanım imkânı veriyor. Kahve keyiflerinizi arttıracak eğlenceli tasarımı, modern çizgiler sunuyor. Yeni nesil tasarımıyla göz dolduran kahve fincanı takımına misafirleriniz de bayılacak! Canlı renklerinin enerjisiyle kahve saatlerinizi keyifli hâle getirebileceğiniz bu özel ürüne mutlaka mutfağınızda yer açmalısınız. Ayrıca fincan takımının en ucuz ürünler arasında yer aldığını da söyleyebiliriz.

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10. Hem kahve hem çay keyfi: Paşabahçe Vela Fincan Seti

Misafirlerinizin bayılacağı en güzel desenli ve iyi fincan takımları

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"Fincan takımı en ucuza nereden alınır?" diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Fincan takımı en uygun seçeneğiyle karşınızda! Tamamen camdan üretilen Paşabahçe Vela Fincan Seti en çok kullanılan fincan takımları arasında yer alıyor. Ayrıca sadece kahve değil, çay fincanı olarak kullanılabilme özelliğine sahip. Türk kahvesi fincanlarına nazaran daha geniş bir hacimde olan fincan takımıyla çeşitli çaylar ve kahveler tüketebilirsiniz. Kaliteli cam malzemeden üretilen takım, darbelere ve düşmelere dikkat edildiği takdirde uzun yıllar kullanıma uygun. Çay ve kahve saatlerinizde sizlere eşlik edecek bu hoş tasarımdaki takıma bir şans verebilirsiniz.

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