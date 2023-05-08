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Misafirlikten dönünce televizyonun çalındığını gördü... Hırsızın kimliği polisi bile şaşkına çevirdi! Arka arkaya yürüyorlardı

08.05.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı meydana geldi. Hırsızlığı bu kadar ilginç yapan şey ise hırsızın kimliği oldu. Akşam 23.00 sularında misafirlikten evine dönen kadın, televizyonunun ve elektrikli ocağının çalındığını gördü. Bunun üzerine polise haber verdi. Ekipler güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince hırsızları tespit etti. Hırsız ise kadının eşi ve arkadaşı çıktı. Çiftin boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Misafirlikten dönünce televizyonun çalındığını gördü... Hırsızın kimliği polisi bile şaşkına çevirdi! Arka arkaya yürüyorlardı

Akılalmaz olay edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Çocuklarıyla birlikte misafirliğe giden P.H. isimli kadın, gece saat 23.00 sıralarında Ensar Mahallesindeki evine döndüğünde televizyon ile elektrikli ocağın çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, evde inceleme yaparak çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarında sokakta arka arkaya yürüyen şahıslardan birinin televizyonu sırtladığı görüldü.

HIRSIZIN KİMLİĞİ POLİSİ ŞAŞIRTTI

Şahısların kimliğini belirlemek için çalışma yapan ekipler, hırsızın kadının kocası R.H. ve arkadaşı C.Ç. olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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ÇİFTİN BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

P.H. ile R.H. çiftinin boşanma aşamasında oldukları öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Şanlıurfa Ceylanpınar boşanma hırsızlık

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