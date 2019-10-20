HABER

Misina dolanan caretta carettaya özel ameliyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 16:59 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde boynu ve yüzgecine dolanan misina nedeniyle ölmek üzereyken buluan caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) veterinerlerince ameliyat edildi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde boynu ve yüzgecine dolanan misina nedeniyle ölmek üzereyken buluan caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) veterinerlerince ameliyat edildi.

Ortaca'nın dünyaca ünlü Sarıgerme Plajı'nda dün öğle saatlerinde kıyıda yaralı bir caretta caretta görenler, durumu DEKAMER'e bildirdi. Olay yerine gelen DEKAMER ekibi, ilk olarak 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağasının boynu ve yüzgecine dolanan misinalarını temizledi. Ardından zavallı hayvan DEKAMER'e götürüldü. 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen deniz kaplumbağasının boynunda kesikler bulunduğu ve sağ ön yüzgecinde humerus kemiğinin ayrıldığı tespit edildi. Dokunun ölmesi sebebiyle veteriner hekim Abdullah Başkan tarafından operasyona alındı ve ampute edildi.

DEKAMER'de gözlem altında tutulan ve 'Bestem' adı verilen yaralı kaplumbağanın refleksleri ve beslenme durumunun takip edileceği, vitamin takviyesi yapılacağı öğrenildi.

PARTNERÜnlü şovmen Mehmet Ali Erbil hastanedeÜnlü şovmen Mehmet Ali Erbil hastanede
Hancı: "Artık bomba ve uçak kullanmadan internetten istenilen yer havaya uçurabiliniyor”Hancı: "Artık bomba ve uçak kullanmadan internetten istenilen yer havaya uçurabiliniyor”
MSB: "PKK/YPG’li teröristlerin çıkışı yakından takip ediliyor"MSB: "PKK/YPG’li teröristlerin çıkışı yakından takip ediliyor"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Hakkari'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

Güldür Güldür'ün Bilal'i son haliyle olay oldu

Güldür Güldür'ün Bilal'i son haliyle olay oldu

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'ne sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'çekilme' açıklaması: Yakından takip ediyoruz

MSB'den flaş açıklama! Bu fotoğraflarla duyurdu

PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi böyle görüntüledi

PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi böyle görüntüledi

Ailelerin devreye girmesiyle gri listedeki 2 terörist teslim oldu

Aileler devreye girdi, teslim oldular

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

YPG/PKK'nın ikinci ‘kimyasal’ planı! Irak'tan 6 kamyonla Kamışlı'ya getirildi

Suriye'de terör örgütünden korkunç plan!

Barış Pınarı Harekatı'nda ilk kez kullanıldı! Askeri zırhlılar karanlıkta görünmez oluyor

Araçlar görünmez oluyor! Barış Pınarı'nda ilk kez kullanıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.