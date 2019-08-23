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Mısır Başsavcılığından Filistinli yetkilinin oğluna 15 gün gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 23:55 | Son Güncelleme

Mısır'da, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Dış İlişkiler Müsteşarı Nebil Şas'ın oğlu Rami Şas hakkında "yasa dışı örgüte üye olma" suçlamasıyla 15 gün gözaltı kararı verildi

KAHİRE (AA) – Mısır Başsavcılığı, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Dış İlişkiler Müsteşarı Nebil Şas'ın oğlu Rami Şas (48) hakkında 15 gün gözaltı kararı verdi.

Mısır basını, "yasa dışı örgüte üye olmakla" suçlanan Rami Şas'ın Başsavcılık kararı gereği sorgulanmak üzere 15 gün gözaltında tutulacağını yazdı.

Rami Şas'ın Mısır ve Filistin vatandaşlığı bulunduğu, Fransız vatandaşı eşinin ise Mısır güvenlik güçlerince sınır dışı edildiği belirtildi.

Konu ile ilgili Mısır resmi makamlarından ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

- Rami Şas'ın 1,5 aydır cezaevinde olduğu iddiası

Abbas'ın Dış İlişkiler Müsteşarı Nebil Şas, önceki gün AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu Rami'nin Mısır'daki Tora cezaevinde tutulduğunu ve bu konuda Mısır makamlarıyla iletişim kurduklarını ifade etmişti.

Mısır makamlarının kendilerine Rami'nin terör ya da başka bir suçla itham edilmediğini bildirdiğini aktaran Şas, "İlk günlerde nerede olduğunu bilmiyorduk. Ama artık 1,5 aydır Tora'da olduğunu biliyoruz. Kızı ve kız kardeşi her cuma ziyaretine gidiyor." demişti.

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15 gün Abbas gözaltı mısır müsteşar oğlu Sas

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