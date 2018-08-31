Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Bahrey'de

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Bahreyn Kralı Hamed bin İsa, İran'ın Arap ülkelerinin içişlerine müdahalesine karşı birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Çin ve Özbekistan'ı da kapsayan Asya turu kapsamında Bahreyn'e gelen Sisi, başkent Manama'da Kral Bin İsa ile görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sisi ve Bin İsa gerçekleştirdikleri görüşmede, İran'ın müdahaleleriyle mücadele etmek ve Hürmüz ile Babu'l Mendeb boğazlarında deniz ulaşımının güvenli bir şekilde yapılabilmesi için Arap dünyasının birlikte hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Taraflar, terörle mücadelede iş birliğinin artırılması ve bazı bölge ülkelerinde yaşanan krizlerin siyasi yollardan çözümü için uluslararası camianın çaba sarf etmesi gerektiği konusunda fikir birliği içinde olduklarını vurguladı.

Sisi görüşmede, Körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarının bozulmasına müsaade etmeyeceklerini, Körfez'in güvenliğinin Mısır'ın güvenliğinin bir parçası olduğunu kaydetti.