HABER

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Bahrey'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 05:24 | Son Güncelleme

Sisi ve Bahreyn Kralı Bin İsa, İran'ın Arap ülkelerine müdahalesini görüştü

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Bahreyn Kralı Hamed bin İsa, İran'ın Arap ülkelerinin içişlerine müdahalesine karşı birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Çin ve Özbekistan'ı da kapsayan Asya turu kapsamında Bahreyn'e gelen Sisi, başkent Manama'da Kral Bin İsa ile görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sisi ve Bin İsa gerçekleştirdikleri görüşmede, İran'ın müdahaleleriyle mücadele etmek ve Hürmüz ile Babu'l Mendeb boğazlarında deniz ulaşımının güvenli bir şekilde yapılabilmesi için Arap dünyasının birlikte hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Taraflar, terörle mücadelede iş birliğinin artırılması ve bazı bölge ülkelerinde yaşanan krizlerin siyasi yollardan çözümü için uluslararası camianın çaba sarf etmesi gerektiği konusunda fikir birliği içinde olduklarını vurguladı.

Sisi görüşmede, Körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarının bozulmasına müsaade etmeyeceklerini, Körfez'in güvenliğinin Mısır'ın güvenliğinin bir parçası olduğunu kaydetti.

Bahreyn haber ajansı BNA'nın haberinde ise Kral Bin İsa'nın görüşmede, Arap ülkeleri arasında iş birliğinin artırılmasının önemine dikkati çektiği bilgisi verildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 25 Temmuz'da Kızıldeniz'de Suudi Arabistan Ulusal Nakliye Şirketi'ne ait her biri iki milyon varil ham petrol taşıyan iki geminin Husiler tarafından hedef alındığını açıklamış ve Babu'l Mendeb Boğazı'ndan petrol nakliyatını geçici olarak durdurmuştu.

Tahran yönetimi ise ABD'nin yaptırımları doğrultusunda petrol ihracatı yapmasına izin verilmemesi durumunda Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidinde bulunmuştu.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Fatih'te trafik kazası: 2 yaralıFatih'te trafik kazası: 2 yaralı
Erdoğan resepsiyon konuşmasında Muharrem İnce'nin sloganını kullandıErdoğan resepsiyon konuşmasında Muharrem İnce'nin sloganını kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bahreyn Abdulfettah es-Sisi mısır

En Çok Okunan Haberler

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

Çin'den ABD'ye çok sert uyarı: Yaptırım tehdidinde bulunmayın!

Çin'den ABD'ye çok sert uyarı: Yaptırım tehdidinde bulunmayın!

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

BM'den dünyaya uyarı

BM'den dünyaya uyarı

Yasemin Şefkatli'den bikinili paylaşım

Yasemin Şefkatli'den bikinili paylaşım

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

İlginizi Çekebilir

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama!

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesinden tepki

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesinden tepki

Diyarbakır'da hastaneyi karıştıran iddia! Hemşire, erkek diyetisyeni...

Diyarbakır'da hastaneyi karıştıran iddia! Hemşire, erkek diyetisyeni...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da fabrika yangını! 6 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi

İstanbul'da fabrika yangını! 6 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi

Erdoğan resepsiyon konuşmasında Muharrem İnce'nin sloganını kullandı

Erdoğan resepsiyon konuşmasında Muharrem İnce'nin sloganını kullandı

Valizinde '3 bin paket kaçak sigara' ele geçirildi

Valizinde '3 bin paket kaçak sigara' ele geçirildi

Erdoğan Kırgız gazetesine yazdı! FETÖ tüm dünya için tehdit

Erdoğan Kırgız gazetesine yazdı! FETÖ tüm dünya için tehdit

Son dakika! YKS tercih sonuçları açıklandı

Son dakika! YKS tercih sonuçları açıklandı

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 31Ağustos Cuma hutbesi)

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 31Ağustos Cuma hutbesi)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.