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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: “Mısır’da siyasi tutuklu yok, aşırıcı uçlu azınlık var”

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 19:21 | Son Güncelleme

ABD’li CBS televizyonunda “60 dakika” isimli programa konuk olan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi, sunucu Scott Pelley’in Uluslararası İnsan Hakları Federasyonunun “Mısır’da 60 bin siyasi tutuklu olduğu" iddiasına yönelik sorusu üzerine programın yayınlanmamasını talep etti.

ABD’li CBS televizyonunda “60 dakika” isimli programa konuk olan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi, sunucu Scott Pelley’in Uluslararası İnsan Hakları Federasyonunun “Mısır’da 60 bin siyasi tutuklu olduğu" iddiasına yönelik sorusu üzerine programın yayınlanmamasını talep etti. Sisi soruya ise, “Mısır’da siyasi mahkum yok. Ne zaman aşırı fikirlerini halka empoze etmeye çalışan bir azınlık görsek sayılarına bakmaksızın müdahale ediyoruz” yanıtını verdi.
Mısır’ın seçimle göreve gelen ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi’yi askeri darbeyle devirip kendisini cumhurbaşkanı seçtiren Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi, ABD’li CBS televizyonundaki “60 dakika” isimli programda Scott Pelley’in sorularını yanıtladı. Röportaj sırasında terlediği gözlenen Sisi, sunucu Scott Pelley’in “Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu, Mısır hapishanelerinde 60 bin siyasi muhalifin bulunduğunu söylüyor. Buna ne diyorsunuz?” şeklindeki sorusuna, "Bu rakamı nereden aldıklarını bilmiyorum. Mısır’da siyasi mahkum yok. Ne zaman aşırı fikirlerini halka empoze etmeye çalışan bir azınlık görsek sayılarına bakmaksızın müdahale ediyoruz” yanıtını verdi.
Programda, 2013’deki Rabia katliamına ilişkin görüntüleri aktardığı için yalan haber yapmakla suçlanıp ömür boyu hapse mahkum olan ABD vatandaşı gazeteci Muhammed Sultan da hatırlatıldı. İki yıl hapiste kaldıktan sonra önceki ABD Başkanı Obama’nın girişimiyle serbest bırakılan Muhammed Sultan, "Elimde kamera olduğu için hedef alındım. Elimde telefon vardı ve tweet atıyordum. Beni uyutmuyor ve işkence için tecrit odasında tutuyorlardı. Gardiyanlar kapının altından içeri jilet atıyordu. Doktor, jileti dik tutarak kes daha çabuk tesir eder diyordu” şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.
Abdulfettah El Sisi, ülkesinin İsrail ile Kuzey Sina’da teröristlere karşı işbirliği içinde çalıştığını doğrularken, Savunma Bakanı olduğu dönemde yönetimin oturması için ülkede 800 sivilin öldürüldüğü ve muhaliflerin hapse atıldığı suçlamalarıyla ilgili bölümün yayınlanmamasını istedi.
Pelley’in “Bir zamanlar savaşan iki düşman olduğunuz İsrail ile hiç olmadığı şekilde yakın işbirliği içinde misiniz?” sorusuna Sisi, "Bu doğru, İsrail ile geniş boyutlu bir işbirliği içindeyiz” cevabını verdi. Mısır, Sina Yarımadası’nda DEAŞ bağlantılı bin kadar teröristle mücadele ederken İsrail’in bu teröristlere hava kuvvetleri ile müdahalede bulunmasına izin vermişti.
Arap Baharı ile başlayan hareketlerden sonra seçimle göreve gelen Mursi’nin Savunma Bakanı olan El-Sisi, Muhammed Mursi’yi iktidara gelmesinden bir yıl sonra askeri müdahale ile devirmişti. Sisi, 2013’de başlattığı askeri darbe sırasında Mursi’yi destekleyen ve kendisine karşı protestolar yapan bin kişiyi öldürmekle itham ediliyor. Olaylardan sonra protestoculardan yalnızca on kadar silah toplandığı açıklanmıştı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi, Mursi’den memnun olmayan bir kısım halkın desteği ile iktidara gelmişti. Ancak eleştirmenler, Sisi’nin modern Mısır tarihinde kendisinden önceki Mısır liderlerinin en otokratı olduğu konusunda birleşiyor. Program sunucusu Scott Pelley’in “Bu insanların öldürülmesi emrini siz mi verdiniz?” sorusuna Sisi, "Meydanlarda 40 gün süreyle oturma eylemi yapan binlerce silahlı kişi vardı. Onları dağıtmak için her türlü barışçıl yolu denedik” yanıtını verdi.
6 Ocak’ta yayınlanması planlanan röportajın çekiminden sonra Mısır Büyükelçisi program ekibiyle temasa geçerek programının yayınlanmamasını istedi.

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