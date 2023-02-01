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  4. Mısır'daki hastanede yangın faciası! 3 ölü, çok sayıda yaralı

Mısır'daki hastanede yangın faciası! 3 ölü, çok sayıda yaralı

01.02.2023 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir sivil toplum kuruluşuna ait hastanenin radyoloji bölümünde çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Yangında ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mısır'daki hastanede yangın faciası! 3 ölü, çok sayıda yaralı

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başkent Kahire'nin El-Matariyye semtinde bir sivil toplum kuruluşuna ait hastanenin radyoloji bölümünde yangın çıktığı belirtildi.

Olay yerine 12 ambulans gönderildiği kaydedilen açıklamada, ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı aktarıldı.

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Açıklamada, yaralanmaların yanık, kırık ve dumandan etkilenme olarak gerçekleştiği ve tüm yaralıların çevredeki hastanelerde gerekli tıbbi hizmetleri aldıkları dile getirildi.

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Bakanlığın açıklamasında yangının sebebine ilişkin bilgi verilmezken, yerel basında çıkan haberlerde yangının kontrol altına alındığı ifade edildi. (AA)

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