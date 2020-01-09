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  4. Mısır Dışişleri Bakanı Şükri'nin Cezayir ziyaretinde Libya konuşuldu

Mısır Dışişleri Bakanı Şükri'nin Cezayir ziyaretinde Libya konuşuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 19:26 | Son Güncelleme

Şükri-Tebbun görüşmesinde "Libya'daki silahlı çatışmalar ve akan kanın durdurulmasının" altı çizildi

KAHİRE (AA) – Resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'e gelen Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Libya meselesini görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şükri, başkent Cezayir'de Cumhurbaşkanı Tebbun tarafından kabul edildi.

Şükri-Tebbun görüşmesinde, "Libya'daki silahlı çatışmalar ile akan kanın durdurulması ve ülkede siyasi müzakerelerle çözüme gidilmesi" konusunun altı çizildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin mesajını Cezayir Cumhurbaşkanı'na ileten Şükri'nin, bugün Cezayirli mevkidaşı Sabri Bukadum ile de bir araya gelerek Libya krizini değerlendirmesi bekleniyor.

Mısır Dışişleri Bakanı Şükri'nin Cezayir ziyaretinin, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ziyaretinden iki gün sonra gerçekleşiyor olması dikkati çekiyor.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da bugün Cezayir'de Libya konusunda temaslarda bulundu.

- İtalya Dışişleri Bakanı dün Mısır'daki ortak basın toplantısına katılmamıştı

Mısır, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) dışişleri bakanları dün Kahire'de bir araya gelerek Libya krizini görüşmüştü.

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısına İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio'nun katılmaması dikkati çekmiş, İtalyan Dışişlerinin toplantıya katılanların ortak açıklamasını da imzalamadığı belirtilmişti.

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Cezayir Dışişleri Libya mısır Şukri ziyaret

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