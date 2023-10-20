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Mısır duyurdu: Refah Sınır Kapısı açık, İsrail Gazze'ye yardımların girmesini kabul etmiyor

20.10.2023 17:13 | Son Güncelleme:
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Mısır, Gazze Şeridi’nin Mısır’a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı’nın açık olduğunu, İsrail’in bölgeye insani yardımların girişini kabul etmediğini duyurdu. Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd "İsrail sınır kapısını (Filistin tarafı) 4 kez vurarak yardımların girişini reddetmesine rağmen, sınır kapısının kapalı olmasından Mısır’ı sorumlu tutuyor" açıklamasını yaptı.

Mısır duyurdu: Refah Sınır Kapısı açık, İsrail Gazze'ye yardımların girmesini kabul etmiyor

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Refah Sınır Kapısı’nın mevcut durumu ve Gazze’ye gönderilmesi planlanan insani yardımlara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

"TEHCİR SENARYOSUNU TEŞVİK EDİYOR"

İsrail-Filistin arasındaki gerilimin başladığı günden bu yana Mısır’ın Batı medyası tarafından hedef alındığını belirten Ebu Zeyd, şunları kaydetti:

"(Batı medyası) Tehcir senaryosunu teşvik ediyor. İsrail, sınır kapısını (Filistin tarafı) 4 kez vurarak yardımların girişini reddetmesine rağmen, sınır kapısının kapalı olmasından Mısır’ı sorumlu tutuyor."

AA-20231017-32428424-32428419-GAZZEYE_INSANI_YARDIM_TASIYACAK_TIRLAR_REFAH_SINIR_KAPISINDA

Ebu Zeyd, "Refah Sınır Kapısı açık, İsrail Gazze'ye yardımların girmesini kabul etmiyor. Bugün de üçüncü ülke vatandaşlarının tahliyesinin sorumluluğu Mısır’a yükleniyor. Sınır kapısı açık, Mısır onların tahliye edilememesinden sorumlu değil." ifadelerini kullandı.

Mısır'ın başkenti Kahire’nin ev sahipliğinde 21 Ekim’de düzenlenmesi planlanan "Kahire Barış Zivesi"ne işaret eden Ebu Zeyd, doğru yola ulaşmak için yarınki zirvenin fırsat olduğunu kaydetti. (AA)

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Mısır Refah Sınır Kapısı

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