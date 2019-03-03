Mısır-Fransa askeri hava tatbikatı

KAHİRE (AA) - Mısır ile Fransa hava kuvvetleri arasında askeri tatbikat başladı.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rufai, yaptığı yazılı açıklamada, Fransız Rafale savaş uçaklarının Mısır'daki bir hava üssüne ulaştığını ve iki ülke hava kuvvetleri arasındaki askeri tatbikatın başladığını belirtti.

Rufai, birkaç gün sürecek tatbikatın, iki ülke güçleri arasında tecrübe paylaşımı ve askeri ilişkileri güçlendirme amacı taşıdığını ifade etti.

Sözcü, programın ortak hava operasyonları, düşman hedeflere saldırı, operasyon planlama ve yürütme gibi tatbikatları kapsadığını kaydetti.

