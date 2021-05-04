Mısır, Fransa'dan 30 Rafael savaş uçağı almak için anlaşma imzaladı

Mısır Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Tamir Muhammed Rifai, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mısır Silahlı Kuvvetleri ile Fransız Dassault Havacılık Şirketi arasında anlaşma imzalandığını duyurdu.

10 YIL VADELİ FİNANSMAN KREDİSİ YOLUYLA ALINACAK

Rifai, Mısır'ın Fransa ile 30 Rafael savaş uçağı satın alınmasına ilişkin anlaşmanın, en az on yıl vadeli finansman kredisi yoluyla yapıldığını kaydetti.

Sözcü Rifai açıklamasında, 2015 yılında da iki ülke arasında 24 adet Rafael savaş uçağı alımı için bir anlaşma yapıldığını hatırlattı.

Mısır resmi makamlarının daha önceki açıklamalarına göre, 2015'te yapılan anlaşma gereği 24 adet Rafael savaş uçağı, 2015-2019 arasında Mısır Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. (AA)

