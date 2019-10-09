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Mısır, Hedasi Barajı için ara bulucu konusunda ısrarlı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 17:57 | Son Güncelleme

Mısır Başbakanı Mustafa Medbulli, Hedasi Barajı görüşmelerinin yeniden başlatılabilmesi için Mısır’ın uluslararası ara bulucu talebinde bulunduğunu belirtti

KAHİRE (AA) - Mısır Başbakanı Mustafa Medbulli, Hedasi Barajı görüşmeleri tıkandığı için uluslararası ara bulucu talep ettiklerini söyledi.

Mısır Parlamentosu Genel Kurulu'nda konuşan Medbulli, "Etiyopya yönetimi ile yapılan görüşmelerden herhangi bir sonuç elde edilememesi nedeniyle uluslararası ara bulucuya gitmenin daha uygun olacağı kanaatine vardık. Ara bulucunun görüşmelere katılması üç ülkenin de çıkarınadır." dedi.

Uluslararası ölçümlere göre Mısır’ın su fakiri ülkeler grubuna girdiğini ifade eden Mısır Başbakanı, "Bu nedenle, Mısır’ın yıllık hissesi olan 55 milyar metreküp su miktarı sabittir ve sabit kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri de parlamentoda milletvekillerine Hedasi görüşmeleri konusunda bilgi verdi.

Şükri, Etiyopya’nın Hedasi Barajı'nı aktif hale getirmesinin 2015 yılında Etiyopya, Sudan ve Mısır ile imzaladığı protokole aykırı olduğunu kaydetti.

- Mısır’ın teklifi anlaşmazlığa neden oldu

Etiyopya resmi ajansı ENA'nın Etiyopya Su ve Enerji Bakanlığına dayandırdığı haberde ise Mısır’ın baraj konusundaki yeni teklifinin anlaşmazlığa neden olduğu belirtildi.

Mısır tarafının görüşmelere dördüncü bir tarafın katılması yönündeki isteğinden söz edilen haberde, Mısır yönetiminin ayrıca yıllık 40 milyar metreküp su talebinde bulunduğu ancak Asvan Barajı’ndaki su seviyesinin azalması durumunda bundan daha fazlasını istediği kaydedildi.

Mısır, Sudan ve Etiyopyalı yetkililer arasında başlayan görüşmeler geçen pazar günü Mısır’ın ara bulucu talebi üzerine sekteye uğramıştı.

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Anahtar Kelimeler:
arabulucu görüşme Hedasi Barajı mısır

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