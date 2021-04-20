Mısır'ın güzellik anlayışı 100 yılda nasıl değişti?

Makyaj kadınların en gizli silahı ve en çok zaman harcadığı güzellik hilelerinden biridir. Aslında her kadın güzeldir. Ancak estetik değerler ve güzellik anlayışı kişiden kişiye göre değişir. Günümüzde 'Zevkler ve renkler tartışılmaz' klişesinden hareket ederek herkesin kendisine yakıştırdığı normları moda olarak benimsediği bir yaklaşım etkili olmaya başladı. 'Kendine yakışanı kullanma' sözü elbette ki yıllar içerisinde popülerlik kazanan akımları yerle bir etmedi. 1990'lı ya da 1980'li yıllarda moda olan kimi kıyafetler ve makyaj uygulamaları aslında 2000'lerde tarihin tozlu sayfalarına gömülerek nostalji olarak anılma noktasına geldi. İnsanlar her yıl kıyafetler, yaşam şekli, besleme düzeni ve daha birçok konuda değişime uğradı.

Hem çağa ayak uydurmak hem de kendimizi daha iyi hissedebilmek için gittiğimiz bu değişimler elbette makyajda da kendini gösteriyor ve yepyeni trendler bizleri bekliyor. 2021 trendlerini benimsemeden önce makyaj uygulamalarının 100 yıllık serüvenine göz atmaya ne dersiniz? Youtube’da yaptığı 100 Years of Beuty ( Güzelliğin Yüz Yılı) adlı çalışmalarla popülerlik kazanan makyaj artisti Katya Gudaeva ve cut.com son yüz yılda bir ülke de güzellik ve saç-makyaj trendlerini kısa videolar halinde gözler önüne seriyor.