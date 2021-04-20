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Mısır'ın güzellik anlayışı 100 yılda nasıl değişti?

Seray Üstün Seray Üstün
20.04.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknolojinin hızlı gelişimi aslında hayatın pek çok alanına etki etti. Tarihsel süreç içerisinde teknolojinin gelişimine bağlı olarak çeşitli moda akımları oluştu. Bu önlemez değişimden nasibini en çok güzellik sektörü aldı. Zaman içerisinde makyaj trendleri bambaşka boyutlara ulaştı.

Makyaj kadınların en gizli silahı ve en çok zaman harcadığı güzellik hilelerinden biridir. Aslında her kadın güzeldir. Ancak estetik değerler ve güzellik anlayışı kişiden kişiye göre değişir. Günümüzde 'Zevkler ve renkler tartışılmaz' klişesinden hareket ederek herkesin kendisine yakıştırdığı normları moda olarak benimsediği bir yaklaşım etkili olmaya başladı. 'Kendine yakışanı kullanma' sözü elbette ki yıllar içerisinde popülerlik kazanan akımları yerle bir etmedi. 1990'lı ya da 1980'li yıllarda moda olan kimi kıyafetler ve makyaj uygulamaları aslında 2000'lerde tarihin tozlu sayfalarına gömülerek nostalji olarak anılma noktasına geldi. İnsanlar her yıl kıyafetler, yaşam şekli, besleme düzeni ve daha birçok konuda değişime uğradı.

Hem çağa ayak uydurmak hem de kendimizi daha iyi hissedebilmek için gittiğimiz bu değişimler elbette makyajda da kendini gösteriyor ve yepyeni trendler bizleri bekliyor. 2021 trendlerini benimsemeden önce makyaj uygulamalarının 100 yıllık serüvenine göz atmaya ne dersiniz? Youtube’da yaptığı 100 Years of Beuty ( Güzelliğin Yüz Yılı) adlı çalışmalarla popülerlik kazanan makyaj artisti Katya Gudaeva ve cut.com son yüz yılda bir ülke de güzellik ve saç-makyaj trendlerini kısa videolar halinde gözler önüne seriyor.

DOĞALLIKTAN SÜRMELERE YOLCULUK

1910

1910 ve 1920'li yıllarda kadınlar tamamen makyajdan uzak bir tavır sergiliyordu. Toplumsal normların gölgesinde aslında onların en büyük aksesuarları baş örtüleri ve sadece gözlerini açıkta bırakan peçeleriydi. Peçelerini örten yüzlerini ise makyaj olmadan doğal bir şekilde bırakıyorlardı.

1930

1930 yılına gelindiğinde ise başörtüsü ve peçeye veda eden kadınlar adeta sürme ile tanıştı. Göz kapağına kalın bir çizgi şekilde uygulanan sürme yüz hatlarını daha da belirginleştirdi. Buğulu göz makyajına topuzlar eşlik etti.

KIRMIZI RUJ VAZGEÇİLMEZ

1940

1940'lı yıllarda ise göz kapağına sürülen siyah kaleme bir de kırmızı ruj dahil oldu. Göz altlarındaki buğulu siyah görüntü yerini daha temiz ve net bir görünüme bıraktı. Kırmızı ruj ise neredeyse bütün makyajların ilk tercih edilen noktası oldu.

1950

GEÇMİŞE DÖNÜŞ

1970

1980 yılı aslında tamamen 1910 ve 1920 tarihlerini yansıttı. Çünkü tamamen doğal olan görüntü geri döndü. İlk yıllarda daha koyu tonlarda tercih edilen baş örtülerinin yerini daha renkli modeller aldı. Kadınlar yeniden doğal güzellikleriyle ve makyajsız olmayı tercih etti. 1990 yılından günümüze kadar ise renkli baş örtülerinin yanına daha ağır göz makyajları ve siyah kalem yerleşti. Özellikle gri tonlarında kullanılan farlar siyah göz kalemleri ve pembe dudaklarla desteklendi.

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