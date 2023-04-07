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Kestane nerede yetişir, hangi ilde ve iklimde yetişir? Kestane ağacı nasıl yetişir, hangi mevsimde yetişir?

03.03.2023 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kestane, kayıngiller ailesinde yer alan bitkidir. Kış aylarında sıklıkla tüketilir. Ilıman iklime sahip bölgelerde yetiştirmeye uygun özelliktedir. Ayrıca nemli ve sıcak iklime sahip bölgelerde de kestane yetiştirmek mümkündür. Ağaçta yetişen kestane kış aylarında suda kaynatma, közleme veya fırınlama gibi yöntemlerle sıkça tüketilir.

Kestane nerede yetişir, hangi ilde ve iklimde yetişir? Kestane ağacı nasıl yetişir, hangi mevsimde yetişir?

Kuzey Yarım Küre’nin ılıman bölgeleri, kestane yetiştiriciliği için uygun alanlardır. Türkiye'de de bazı bölgelerde kestane yetiştiriciliği yapılır. Genellikle sonbahar ve kış aylarında tüketilen kestane, güneş ışığı alan ve besin değeri yüksek toprağa sahip bölgelerde yetiştirilir. Kestane ağaçları ise nemi seven bitki türleri arasındadır. Ağaçlar yaklaşık 20-25 metreyi bulan yükseklikleri ile dikkat çeker. Türkiye’de en verimli kestanelerin üretildiği alan ise Ege Bölgesi’dir. Ağaçların yetişmesi için uygun rakım da yaklaşık 400 metredir. Daha yüksek rakımlarda da kestane ağacı yetiştirmek mümkündür.

Kestane nerede yetişir?

Kuzey yarım Küre’de yer alan bazı ülkeler de kestane yetiştiriciliği yapılır. Türkiye’de ise Ege, Marmara ve Doğu Karadeniz bölgelerinin kıyı kesimlerinde kestane üretilir. Kestane ağacı ılıman ve sıcak iklim koşullarına sahip bölgelerde olgunlaşır. Çok yüksek rakımlarda da yaşayabilen kestane ağaçları, ormanlarla iç içe bulunabilir. Kestane bitkisi geçmiş tarihlerde Çin, Kore, Akdeniz ülkeleri ve Japonya bölgelerinde temel besin kaynakları arasında yer almıştır. Toplanan kestaneleri, tatlı tariflerinde kullanmak veya fırında pişirerek tüketmek mümkündür. Ayrıca kestane; B1, B2 ve C vitaminleri açısından zengin besin değerine sahiptir.

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Kestane ağacı nasıl yetişir?

Kestane ağaçları tohum veya fide dikim yöntemiyle yetiştirilebilir. En uygun kestane ağacı dikim alanları ise güneş alan bölgelerdir. Drene olan ve asitlik özelliği yüksek topraklar, kestane ağaçlarının kısa sürede yetişmesine yardımcı olur. Kestane ağacı yetiştirirken dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanır:

  • Ağaçların düzenli periyotlarla sulanması gerekir.
  • Ağaca zarar veren yabani otların toplanması ve toprağın havalandırılması gerekir.
  • Kök büyümesi gerçekleştikten sonra gübreleme işlemi yapılabilir.
  • Böceklenme ve bitkinin hastalanması gibi olumsuz durumlar yaşandığında anında müdahale etmek gerekir. Aksi halde ağaç kuruyabilir.
  • Ağacın zarar görmesine engellemek için Malç uygulanabilir.
  • Örtüleme yöntemiyle ağaç fidelerinin nem oranını uygun aralıkta tutmak mümkündür.
  • Ekim başlarında tomurcuklaşan kestaneler, bölgenin soğumasıyla kendisini bırakır.
  • Bitki çevresinde bulunan toprağın dengede tutulması önemlidir.
  • Eğimli arazilere ekilen ağaçlar, fazla suyu daha kolay transfer edebilir.

Kestane hangi ilde yetişir?

Türkiye’de kestane bitkisi en çok Aydın ilinde yetişir. Bunun sebebi bölgenin iklim ve toprak koşullarının kestane üretimine elverişli olmasıdır. Kastamonu, Sinop ve İzmir illeri ise kestanenin yoğun şekilde yetiştirildiği diğer illerdir. Uygun bölge şartları ve doygun topraklar, kestane kalitesi üzerinde etkilidir.

Kestane hangi iklimde yetişir?

Kestane bitkisi, ılıman ve sıcak iklim koşullarına sahip bölgelerde yetişir. Güneş ışığı alan ve nemi yüksek olan bölgeler, kestane üretimi için seçilebilir. Ayrıca kestane ağacı, kış aylarına karşı dayanıklı olmasına rağmen ilkbaharın geç don dönemlerinde oldukça hassastır. Bu sebeple ülkemizde kestane üretimi için en uygun bölgenin Ege Bölgesi olduğu düşünülmektedir.

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Kestane hangi mevsimde yetişir?

Kestane bitkisi sonbahar mevsiminde yetişir. Genellikle Eylül ve Ekim aylarında hasat edilen kestaneler, kış aylarında yoğun şekilde tüketilir. Ayrıca kestane türlerine göre de hasat zamanları farklıdır. Kestaneler dikim işlemi sonrası yaklaşık 3 yıl içinde meyve vermeye başlar. Ağaçlar, en olgun dönemlerine ise yaklaşık 5 yıl sonra ulaşır. Kireçli topraklar ve çukur vadilerde, kestane yetiştiriciliği yapmak doğru değildir. Bunun sebebi kestane ağaçlarının, ılıman ve sıcak bölge-yüksek rakım bitkisi olmasıdır.

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