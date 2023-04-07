Kiraz çekirdeği çimlendirme nasıl olur, nasıl ekilir? Kiraz çekirdekten yetişir mi, kaç günde filizlenir?

Kiraz çekirdekleri, kurutma işlemi sonrası çimlendirme amacıyla ekime uygun hale gelir. Taze haliyle tüketilen kirazların çekirdeklerini çimlendirme işlemi için kullanabilirsiniz. Gülgiller familyasına ait kiraz meyvesini, balkon veya bahçelerde yetiştirerek tüketime uygun yeni mahsul elde edilebilir. Ancak kiraz çekirdeklerini kısa sürede çimlendirmek için bazı hususlara dikkat etmek gerekir. Çekirdekleri, üzerindeki sert kabuktan ayırma işlemi yüksek oranda dikkat ister. Ayrıca çekirdekler üzerinde kalıntı kalması ve bozuk yapılı çekirdeklerin çimlenme işleminde kullanılması, kiraz yetiştiriciliğinin verimsiz olmasına neden olur.

Kiraz çekirdeği çimlendirme nasıl olur?

Kalıntıları temizlenen ve yıkanan kiraz çekirdekleri, çimlendirme işlemi için uygun özelliktedir. Temizleme işlemi sonrası çekirdeklerin kuruması beklenir. Yumuşayan çekirdekler üzerindeki sert kabuğu kaldırarak, tohum tanelerine ulaşılır. Daha sonra ıslak bir havlu içine sarılan tohumlar nemlendirilir ve yaklaşık 1 hafta buzdolabında bekletilir. Buzdolabında bekletme işlemi sayesinde tohumların geç olgunlaşma dönemi tamamlanırken çimlenme süreci başlamış olur.

Ekime hazır hale gelen kiraz çekirdekleri, torf bakımından zengin toprağın eklendiği saksılarda sivri ucu aşağı bakacak şekilde ekilir. Sulama işlemi sonrası, tohumlar toprağa tutunur ve büyüme işlemi başlar. Burada dikkat edilmesi gereken, saksı üzerine poşet kapatılarak sera etkisi oluşturmanın gerekli olmasıdır. Bunun yanı sıra poşet üzerinde deliklerin açılması ve bitkinin hava almasına da dikkat etmek gerekir. Böylece ekilen kiraz çekirdekleri, yaklaşık 1 hafta içinde kök salmaya başlar ve fide büyümesi gerçekleşir.

Kiraz tohumu çimlendirme nasıl yapılır?

Kiraz tohumu çimlendirme işlemi, hafif nemli ortamlarda yapılır. Tohumları ekim öncesi oda sıcaklığında bekletmek, çimlenme sürecinin hızlanmasında etkilidir. Besin değeri yüksek topraklara ekilen kiraz tohumları, yaklaşık 1 hafta içinde olgunlaşmaya başlar. 1 ay içinde ise tohumların yaprak oluşturduğu görülür. Sulama ve bakım işlemleri düzenli periyotlarla uygulanan kiraz tohumlarından taze mahsul almak mümkündür.

Kiraz çekirdeği toprağa nasıl ekilir?

Kiraz çekirdekleri kapalı ortamlarda dört mevsim, açık ortamlarda ise Kasım, Aralık, Ocak veya Şubat aylarında ekilebilir. Kiraz çekirdeğinin toprağa ekilmesinde dikkat edilmesi gerekli hususlar şu şekilde sıralanır:

Tohumlar, sivri ucu aşağı bakacak şekilde toprağa eklenir ve ilk can suyu verilir.

Toprağın yaklaşık 1 cm altına tohumların ekilmesi, doğal çimlenmeye katkı sağlar.

Saksıların bitki gelişimine uygun büyüklükte olması gerekir.

Tohumların çimlenmesi için toprak sıcaklık değerinin 20° civarında tutulması önemlidir.

Saksılar, ışık alan alanlarda muhafaza edilir.

Çimlendirme yapılan toprağın hafif nemli tutulması önemlidir. Çok sulu toprak, kiraz çimlenmesini olumsuz etkileyebilir.

Nemli bez içinde yaklaşık 2-3 saat oda sıcaklığında bekletilen çekirdekler, daha kısa sürede çimlenir.

Poşet yardımıyla üstü kapatılan saksılarda oluşan sera etkisi, çimlenme ve olgunlaşma sürecini hızlandırabilir.

Yaprak açan ve bulunduğu saksıya sığmayan fidelerin, geniş alanlara transfer edilmesi önemlidir.

Bakımı ve sulaması doğru şekilde uygulanan çekirdekler, yaklaşık 1-2 yıl içinde meyve vermeye başlar.

Kiraz çekirdekten yetişir mi?

Taze ve olgunlaşmış kirazları kullanarak çekirdekten yeni mahsul elde etmek mümkündür. Kirazlar çekirdek çimlendirmesi yöntemiyle yetiştirilebilir. Ancak çimlenme için kullanılacak çekirdeklerin, bozulmamış ve yapısal zarar görmemiş olması önemlidir. Uygun koşullarda yetiştirilen ve büyüme kaydeden kiraz bitkilerini, bahçe gibi alanlara transfer ederek, uzun yıllar taze mahsul alabilirsiniz.

Kiraz çekirdeği kaç günde filizlenir?

Kiraz çekirdekleri, ekime hazır hale getirildikten sonra sulama ve bakım işlemleriyle birlikte yaklaşık 1 ay içinde filizlenir. Filizlenen çekirdek topraklarının nemli tutulması ise bitki gelişimini olumlu yönde etkiler. Filizlenen ve yaprak açan her kiraz çekirdeğinden mahsul beklenmesi doğru değildir.

Taze mahsul alabilmek için kiraz çekirdeklerinin kaliteli ve büyümeye elverişli tohum içermesi önemlidir. Siz de kiraz çekirdeklerini kullanarak bitki yetiştirebilir, ev veya bahçe ortamında olgunluğa ulaşmış kirazlar elde edebilirsiniz.

