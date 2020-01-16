Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Kazancı, "Biz soruşturmanın sebebine odaklanarak 'belki başka bir çalışma arkadaşımızın karıştığı adi bir suç üzerine soruşturma yürütülüyordur' dedik ve doğrudan gazetecilik faaliyetine ilişkin bir soruşturma yürütülüyor duyurusu yapmayalım diye olaya soğukkanlılıkla yaklaştık. Fakat gece emin olduk ki sabaha karşı 03.30-04.00 gibi arkadaşlarımızı bugün de bilmediğimiz bir yere götürdüler. Yani bizim için ofis baskını önce alıkoymaya daha sonra da bir gözaltına dönüştü." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır devleti arasındaki ilişkilerde yaşanan seyrin Ajansın ilişkilerine de yansıdığını belirten Kazancı, 2013'teki darbe sonrasında Mısır hükümetiyle sıkıntılı bir döneme girildiğini ancak gazetecilik faaliyetini yürütmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, Mısır polisinin AA Kahire ofisine yaptığı baskına ilişkin, "Burada vurgulanması gereken husus, gazetecilik faaliyetinin, özgür basının ağır bir saldırıya maruz kalması meselesidir." dedi.

"Mısır, takdir edersiniz ki bizim her türlü endişeyi duymamızı hak edecek bir siyasi geçmişe sahip." ifadesini kullanan Kazancı, dolayısıyla kendilerinin de endişelendiğini ancak 24 saat beklemenin daha doğru olduğunu düşündüklerini söyledi.

Kazancı, "Bu esnada devlet yetkililerimizle irtibatımız sürekli devam etti. Kendilerine bize ulaşan bilgiler doğrultusunda hep güncel bilgileri verdik, onlar da kendilerine ulaşan bilgiyi bize aktardılar." dedi.

- "Ajansın savaşın yaşandığı ülkelerde de çalışma tecrübesi var"

Gelinen son durumun ve baskına ilişkin bazı fotoğrafların sorulması üzerine Kazancı, Anadolu Ajansının bu yıl 100. yılını kutlayan uluslararası bir kurum olduğunu belirterek, "Bu şu demek, yani biz Cumhuriyetten eskiyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de kurulmuş, 85 ülkede faaliyet gösteren, ofisi olan, bu konularda çok tecrübeli bir uluslararası haber ajansından bahsediyoruz." ifadesini kullandı.

Ajansın, Türkiye'nin sıkıntılı olduğu bazı ülkelerde çalışmak başta olmak üzere bizzat savaşın yaşandığı ülkelerde de çalışma tecrübesinin olduğunu anlatan Kazancı, olaya soğukkanlılıkla yaklaşmalarına karşın, kendilerine hiçbir cevap vermeyen Mısır İçişleri Bakanlığı ve resmi makamların Mısır basınına sızdırdığı baskının zaptına ilişkin haberlerden görüldüğü kadarıyla Mısır hükümetinin bu ofise "Anadolu Ajansı Kahire Ofisi" değil "terör örgütü hücre evi" dediğini söyledi.