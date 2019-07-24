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Mısır tarlasındaki kenevirleri drone yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 18:19 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Mısır tarlasına drone ile yapılan operasyonda tarlaya ekili 114 kök kenevir ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Elbistan İlçesi Izgın Mahallesinde Jandarma ekipleri tarafından drone ile yapılan operasyonda 10 hektarlık Mısır mahsulü ekili tarlada ekili vaziyette, boyları yaklaşık 30-40 cm uzunluğunda bakımları yapılmış olan 114 kök keneviri bitkisi ele geçirildiği öğrenildi.

Mısır tarlasındaki kenevirleri drone yakaladı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Mısır tarlasına drone ile yapılan operasyonda tarlaya ekili 114 kök kenevir ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Elbistan İlçesi Izgın Mahallesinde Jandarma ekipleri tarafından drone ile yapılan operasyonda 10 hektarlık Mısır mahsulü ekili tarlada ekili vaziyette, boyları yaklaşık 30-40 cm uzunluğunda bakımları yapılmış olan 114 kök keneviri bitkisi ele geçirildiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak T.T (37) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Mısır tarlasındaki kenevirleri drone yakaladı

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