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Mısır: Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyoruz

12.04.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ülkesinin Türkiye ile iki tarafın da faydasına olacak diyalog ve uluslararası hukuk kurallarına uygun ilişkiler kurulmasında istekli olduğunu belirtti.

Mısır: Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyoruz

Şukri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin yerel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin son dönemdeki açıklamaları ve jestlerinin takdir edildiğini" söyledi.

Siyasi göstergeler aşamasından, ilişkilerin çerçevesini belirleyen siyasi açılım aşamasına geçilmesine önem verildiğini belirten Şukri, Çavuşoğlu ile ramazan ayının gelişi münasebetiyle tebrikleşme kapsamında bir görüşme yaptıklarını ifade etti.

Şukri, görüşmenin "Türkiye'nin Mısır'ın önemiyle alakalı yaptığı açıklamalar ve verdiği sinyaller üzerine gerçekleştiğini" kaydetti.

"Mısır, her iki tarafın da faydasına olacak bir diyalog ve çıkarlara zarar verilmeden uluslararası hukuk kurallarına uygun ilişkiler kurulmasında istekli." diyen Şukri, gerekli zemin oluştuğu zaman bunların siyasi görüşmeler şeklinde yapılmasına da önem verdiklerine işaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Nisan'da Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile ramazan ayını tebrik etme amacıyla telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

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