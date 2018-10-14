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Mısır'da 3 kişiye idam cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 21:23 | Son Güncelleme

Mısır mahkemesi, kamuoyunda "Ensar eş-Şeria Tugayları" olarak bilinen davada 3 kişi hakkında idam kararı verdi

KAHİRE (AA) - Mısır mahkemesi, "adam öldürmek, şiddet yanlısı örgüt kurmak ve tesislere yönelik sabotaj" suçlamasıyla yargılanan sanıklardan 3'ü hakkında idam kararı verdi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, kamuoyunda "Ensar eş-Şeria Tugayları" olarak bilinen davada yargılanan sanıklar, Güney Kahire Ceza Mahkemesinde bugün hakim karşısına çıktı.

Sanıklardan 3'ü hakkında idam kararı verilen duruşmada, 4 sanık müebbet (25 yıl) ve 7 sanık 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan 9'u hakkında ise beraat kararı verildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre ise 6'sı giyabi 23 sanığın yargılandığı davadaki suçlamalar, ağustos 2013 ile mayıs 2014 arasında meydana gelen olaylara dayanıyor.

Aynı kaynaklar, söz konusu hükümlerin temyiz yolunun açık olduğunu belirtti.

Mahkeme, davanın 12 Ağustos'taki duruşmasında haklarında idam kararı verilen 3 sanığın evraklarını, görüş almak üzere ülke müftüsüne göndermişti.

Mısır eski Başsavcısı Hişam Berekat, 2015'te söz konusu sanıkların dosyasını ceza mahkemesine sevk etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
idam mahkeme mısır

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