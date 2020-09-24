Mısır’da hapishaneden firar girişimi sırasında çatışma: 7 ölü

Mısır’ın başkenti Kahire’nin güneyindeki Tora Hapishanesi’nde firar girişimi sırasında çıkan çatışmada 4’ü mahkum, 3’ü polis 7 kişi öldü.

Mısır’ın başkenti Kahire’nin güneyindeki Tora Hapishanesi’nde bazı mahkumlar firar girişiminde bulundu. Mısır İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, firar girişimi sırasında mahkumlar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı duyuruldu. Çıkan çatışmada idam cezası bulunan 4 mahkumun ve 3 polisin öldüğü bildirildi.

Yerel basın tutuklulardan 3’ünün, 2018 yılında Ağustos 2013-Mayıs 2014 arasında gerçekleştirilen saldırılarda en az 10 polis memurunu öldürmekten suçlu bulunduğunu, diğer mahkumun ise 2018’de bir Hıristiyan doktoru öldürmekten ceza aldığını belirtti.

