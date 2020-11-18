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Mısır’da işkence yapıldı iddiasına suç duyurusu

18.11.2020 12:58 | Son Güncelleme:
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Mısır’da işkence yapıldı iddiasına suç duyurusu

Mısır’da cezaevinde kaldıktan sonra Türkiye’ye gelen Omar Gamal Metwally İbrahim, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve 29 kişi hakkında işkencelerden sorumlu oldukları gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.Mısır’da darbe karşıtı eylemler sırasında tutuklanan ve cezaevinden çıktıktan sonra Türkiye’ye gelen Omar Gamal Metwally İbrahim, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ve işkenceden sorumlu olduğunu iddia ettiği 29 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Mısır’da cezaevinde kaldıktan sonra Türkiye’ye gelen Omar Gamal Metwally İbrahim, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve 29 kişi hakkında işkencelerden sorumlu oldukları gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Mısır’da darbe karşıtı eylemler sırasında tutuklanan ve cezaevinden çıktıktan sonra Türkiye’ye gelen Omar Gamal Metwally İbrahim, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ve işkenceden sorumlu olduğunu iddia ettiği 29 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Omar Gamal Metwally İbrahim ile avukatı Gülden Sönmez sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

“Türkiye’deki soruşturmasını başlatmış oluyoruz”
Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan avukat Gülden Sönmez, “Bildiğiniz gibi 2013’te Haziran ayında Mısır’da bir askeri darbe gerçekleşmiştir. Bu darbeden sonra Mısır’ın hemen hemen bütün meydanlarında, sokaklarında protestolar gerçekleşti. Bu protestolarda katliamlar, gözaltılar ve gözaltılar sırasında işkenceden çok sayıda ölümler gerçekleşti. Bu, Birleşmiş Milletler raporlarında, Uluslararası Af Örgütü raporlarında da yer buldu. Bugün, bu mağdurlardan bir tanesinin Türkiye’deki soruşturmasını başlatmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çok ağır işkencelere maruz kaldı”
Müvekkilinin Mısır’dayken öğrenci olduğunu söyleyen avukat Sönmez, “Üniversite öğrencisiyken, ülkesindeki haksızlıklara, katliamlara karşı özgürlük ve demokrasi talebiyle yapılan protestolar sırasında gözaltına alındı. Toplam 4 polis karakolu, 7 cezaevi ve 2 istihbarat merkezinde 3 yıl boyunca tutuldu. Tutulduğu süre boyunca çok ağır işkencelere maruz kaldı. Bir taraftan işkence yapılarak katledilen insanları gördü, bir taraftan da kendisine çok ağır işkenceler yapıldı. Elektrik verme, askıda tutma, sürekli darp ve hakaret, eziyet verme gibi dosyada daha çok detayı olan işkenceler sonunda bir taraftan gözünde görme kaybı ve vücudunda halen daha taşıdığı yara izleri mevcuttur” dedi.

“Soruşturmada Sisi’nin dışında 29 kişi var”
Konuşmalarının devamında avukat Sönmez, “Bugün Mısır’da yaşanan ve müvekkilime karşı işlenen suçlarla alakalı askeri darbe rejimi ve emir komut zincirinde baş suçlu olan Abdülfettah el-Sisi ile ekibi hakkında soruşturma başlatılmış bulunuyor. Soruşturmada isim isim Sisi’nin dışında 29 kişi var. Bunların içinde karakollarda ve cezaevlerinde bizzat işkence yapan memurlar da bulunuyor. Biz, Türkiye hukuk mevzuatının, Uluslararası mevzuatın verdiği yetkiyle Mısır’da insanlığa karşı işlenen suçların yargılanmasını talep ettik. Türkiye mahkemelerinin yakalama kararıyla ve İnterpol eliyle tutuklama imkanları var. Türkiye suçluların iadesi için Uluslararası sözleşmelere de imza atmış bir ülke” şeklinde konuştu.

“30 gündür kardeşinden haber alamıyor”
Müvekkilinin ağabeyinin ve kardeşinin de ceza evinde olduğunu söyleyen avukat Sönmez, “Bunu sadece müvekkilim adına değil, hali hazırda şu anda onun ağabeyi ağır işkence altında ve altı yıldır hapishanede. Erkek kardeşi yaklaşık 3 yıldır hapishanede. Aslında serbest bırakılması gerekirken, uydurma suçlarla bile verilen cezanın bitmiş olması gerekirken, Ömer İbrahim 30 gündür kardeşinden haber alamıyor. Ağabeyi ve kardeşi de hayati risk taşıyan, tedaviye muhtaç durumdalar” diye belirtti.

“Adalet istiyorum”
Ceza evinden çıktıktan sonra Türkiye’ye geldiğini söyleyen Mısırlı Omar Gamal Metwally İbrahim ise, “2 yıl önce geldim buraya. Adalet istiyorum. Bu adamlar kötü şeyler yaptılar. Onlar ceza alacak İnşallah” şeklinde konuştu.

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