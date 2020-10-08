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Mısır’da klor gazı sızıntısı: 61 kişi zehirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 15:39 | Son Güncelleme

Mısır’da bir içme suyu istasyonunda yaşanan klor gazı sızıntısı nedeniyle 61 kişinin zehirlendiği bildirildi.Mısır’ın güneyindeki Kina şehrine bağlı Naga Hammadi bölgesinde bir içme suyu istasyonunda klor gazı sızıntısı yaşandı.

Mısır’da bir içme suyu istasyonunda yaşanan klor gazı sızıntısı nedeniyle 61 kişinin zehirlendiği bildirildi.
Mısır’ın güneyindeki Kina şehrine bağlı Naga Hammadi bölgesinde bir içme suyu istasyonunda klor gazı sızıntısı yaşandı. Kina şehrinde Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Raji Tawadros yaptığı açıklamada, kentte bir içme suyu istasyonunda yaşanan klor gazı sızıntısı nedeniyle 61 kişinin zehirlendiğini açıkladı. Tawadros, 39 kişinin Naga Hammadi Hastanesinde tedavi edildiğini, diğer 22 kişinin yapılan ilk yardım müdahalelerin ardından iyileştiğini ifade etti.
Öte yandan Mısır’daki su istasyonları, içme suyunu vatandaşlara ulaştırmadan önce dezenfekte etmek ve sterilize etmek için genellikle kimyasal klor kullanıyor.

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