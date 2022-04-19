Mısır'da TikTok yıldızının insan kaçakçılığı suçundan 3 yıl hapse mahkum edilmesi tartışma yarattı

Mısır'da TikTok yıldızı Haneen Hossam, insan kaçakçılığı yapmak suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hossam, video paylaşım platformları üzerinden kız çocuklarını ve genç kadınları para karşılığında sömürmekten suçlu bulundu. Karar tartışma yarattı.

İnsan hakları aktivistleri, Kahire Üniversitesi öğrencisi Hossam'ın, sosyal medyadaki fenomen kadınlara yönelik baskıdan dolayı yargılandığını savunuyor.

Hossam kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetmişti.

Mısır'da Hossam ile birlikte milyonlarca takipçisi olan en az 11 kadın, 2020'den beri benzer suçlamalarla karşı karşıya.

Aktivistler bu suçlamaların mahremiyet, ifade özgürlüğü, ayrımcılık karşıtlığı ve bedensel özerklik haklarını ihlal ettiğini savunuyor.

900 binden fazla takipçisi var

Hossam, Tiktok'ta şarkılara dudak senkronu yapıp dans ettiği videolarla 900 binden fazla takipçiye ulaştı.

İlk kez tutuklandığı Nisan 2020'de kadın takipçilerini canlı videolar yayımlayarak para kazanabilecekleri bir başka video paylaşım platformu Likee'ye katılmaya davet etmişti.

Kahire Ekonomi Mahkemesi o dönemde Hossam ve başka bir TikTok yıldızı Mawada al-Adham'ı "aile değerlerini ve ilkelerini ihlal etmek" suçlamasıyla mahkum etti.

Mahkeme TikTok yıldızlarını 2 yıl hapis ve 300 bin Mısır lirası (yaklaşık 16 bin 100 dolar) para cezasına çarptırdı.

Ocak 2021'de temyiz mahkemesi, Hossam'ın beraatine hükmetti. Mahkeme Al-Adham'ın hapis cezasını da bozdu, iki isim de ertesi ay serbest bırakıldı. Bunun ardından savcılar "insan ticareti" suçlamasını gündeme getirdi.

Hossam ve al-Adham, "maddi çıkar sağlamak amacıyla genç kızları Mısır toplumunun ilke ve değerlerine aykırı eylemlerde kullanmakla" suçlandı. Yerel basın, bunun sebebinin Hossam'ın Likee'de tanıtımını yaptığı bir grupla birlikte al-Adham'ın Instagram ve TikTok'ta yayımladığı videolar olduğunu yazdı.

Kahire Ceza Mahkemesi, Haziran ayında iki ismi de suçlu buldu. Hossam gıyaben 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve davada hazır bulunan Adham'a 6 yıl hapis cezası verildi.

Hossam, gözaltına alınmadan önce ağlayarak "bunları hak edecek ahlaksızca bir şey yapmadığını" ve kimsenin zarar görmediğini belirttiği bir video yayımladı.

Yeniden yargılanmasına karar verildi ancak aynı mahkeme Pazartesi günü Hossam'ı yeniden suçlu buldu.

Hossam'a 3 yıl hapis cezasının yanı sıra 200 bin Mısır lirası (10 bin 800 dolar) para cezasına da mahkum edildi.