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Mısır'daki idamlara tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 15:42 | Son Güncelleme

Anadolu Gençlik Derneği Osmaniye Şube üyeleri, Mısır'da gerçekleşen idamları protesto etti

OSMANİYE (AA) - Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesine Anadolu Gençlik Derneği Osmaniye Şubesi üyeleri tepki gösterdi.

Cuma namazı sonrası Envar-ül Hamit Camisi bahçesinde bir araya gelen şube üyeleri adına konuşan Şube Başkanı Alparslan Yıldırım, Mısır'da son günlerde mahkemelerce verilen idam kararlarının adil bir biçimde değil siyasi bir amaçla verildiğini söyledi.

2013 yılında başa gelen Muhammed Mursi'nin devrildiği 2013 senesinden bugüne yüzlerce kişinin idam cezasına çarptırıldığını hatırlatan Yıldırım, "İçimizi yakan bu olay karşısında asıl dehşete düşüren vaka ise İslam ülkeleri adına yöneticilerin yaşananlara ses çıkarmamasıdır." dedi.

İdama çarptırılanların büyük çoğunluğunun Mursi'yi destekleyen Müslüman Kardeşlerin üyesi ya da bağlantısı bulunan kişiler olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "Yapılan son infaz gösterdi ki darbeci Sisi'nin ölüm cezasını kullanması, tam bir insan hakları krizi halini almıştır. Verilen karar ve yapılan idam karşısında batı bir kez daha insanlık suçu işlenmesine göz yummuştur. Bu süreçte batı 'insan hakları' ve 'adalet' kavramlarını kendi işlerine geldiği gibi anlamaya ve kullanmaya devam etmektedir." şeklinde konuştu.

Baskıcı ve totaliter rejimlerin gerek Mısır gerek İslam coğrafyasını hiç bir yere götürmeyeceğini kaydeden Yıldırım, şunları söyledi:

"Mısır'da idamlar durdurulmalıdır. İnsan haklarına ve adil yargılanmaya riayet edilmelidir. Sisi yönetimi kendi toplumu ile kucaklaşmalıdır. Mısır'da zulümler bir an önce bitmeli, başta Mursi olmak üzere bütün mazlum kardeşlerimiz zindanlardan çıkarılmalıdır. İslam coğrafyasıyla aralarındaki sıkıntıları gidermek yönünde adımlar atılmalıdır. Bu zulümler bir gün muhakkak dinecek ve adil bir nizam tesis edilecektir."

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