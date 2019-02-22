Mısır'daki idamlara tepkiler

OSMANİYE (AA) - Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesine Anadolu Gençlik Derneği Osmaniye Şubesi üyeleri tepki gösterdi.

Cuma namazı sonrası Envar-ül Hamit Camisi bahçesinde bir araya gelen şube üyeleri adına konuşan Şube Başkanı Alparslan Yıldırım, Mısır'da son günlerde mahkemelerce verilen idam kararlarının adil bir biçimde değil siyasi bir amaçla verildiğini söyledi.

2013 yılında başa gelen Muhammed Mursi'nin devrildiği 2013 senesinden bugüne yüzlerce kişinin idam cezasına çarptırıldığını hatırlatan Yıldırım, "İçimizi yakan bu olay karşısında asıl dehşete düşüren vaka ise İslam ülkeleri adına yöneticilerin yaşananlara ses çıkarmamasıdır." dedi.

İdama çarptırılanların büyük çoğunluğunun Mursi'yi destekleyen Müslüman Kardeşlerin üyesi ya da bağlantısı bulunan kişiler olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "Yapılan son infaz gösterdi ki darbeci Sisi'nin ölüm cezasını kullanması, tam bir insan hakları krizi halini almıştır. Verilen karar ve yapılan idam karşısında batı bir kez daha insanlık suçu işlenmesine göz yummuştur. Bu süreçte batı 'insan hakları' ve 'adalet' kavramlarını kendi işlerine geldiği gibi anlamaya ve kullanmaya devam etmektedir." şeklinde konuştu.