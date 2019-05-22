KAHİRE (AA) - Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Libya’da siyasi çözüm için girişimlerin sürdüğünü ve Libya’nın doğusundaki askeri güçlerin lideri emekli General Halife Hafter’i desteklediklerini söyledi.

Şükri, Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen, ülkenin ileri gelen gazetecileri ve medya çalışanlarının davet edildiği iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, "(Hafter’e bağlı) Libya Ulusal Ordusu’nu destekliyoruz. Ülkedeki diğer oluşumları da bu kuruma bağlamak için çaba sarf ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bölgede ciddi çatışma alanlarının olduğuna dikkati çeken Şükri, savaşa değil siyasi çözümlere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı başlatan General Halife Hafter'e bağlı askeri güçler ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın birlikleri arasında başkent çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Libya'da 2011 yılından bu yana Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve ülkenin doğusundaki Halife Hafter'e bağlı güçleri destekleyen Tobruk yönetimi arasında meşruiyet sorunu yaşanıyor. Tobruk yönetimini Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkeler destekliyor.

